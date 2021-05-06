توجه جديد في نادي الحرية.. ورئيس النادي يؤكد..!!

حلب – محمود جنيد

أكد رئيس نادي الحرية نور الدين تفنكجي لـ “البعث” وجود توجه جديد لإنهاء بعض المظاهر السلبية التي كانت سائدة لفترة من الزمن في أروقة النادي، مشدداً على أنه لن يبقى مكان للتنفيعات التي تهدف إلى ضمان الولاءات على حساب النادي ومصلحته.

وبين تفنكجي أنه اكتشف وجود تعيينات ضمن كوادر قواعد كرة القدم والفئات العمرية في النادي وهي عبارة عن حبر على ورق دون عمل فعلي على أرض الواقع، ما حول النادي إلى مجرد “كيس خرجية” وهو ما ستتم معالجته وبصورة جذرية ولو أدى ذلك لزعل البعض وانتقادهم للإدارة.

وكشف تفنكجي أن أولى الخطوات العملية التي اتخذها بالتشاور مع مسؤولي كرة القدم في الادارة (عبد اللطيف الحلو، د. عبد القادر فتال) هو إصدار قرار بإيقاف عمل ومستحقات جميع كوادر فرق قواعد كرة القدم (صغار، أشبال، ناشئين، شباب) المالية لنهاية شهر نيسان الفائت بغرض إعادة تقييم المرحلة الماضية، والقيام بدراسة واقع قواعد اللعبة وفق رؤية جديدة للإدارة، تنشد التأسيس لمرحلة بناء جديدة أكثر ثباتاً ومتانة لمستقبل أفضل.

وأفصح رئيس نادي الحرية بأن التعيينات الجديدة ستأتي حسب الكفاءة والحاجة الفعلية ومصلحة النادي بعيداً عن مبدأ المحسوبيات والتنفيعات والمصالح الشخصية التي تضر النادي مادياً وفنياً.

وأشار التفنكجي إلى أنه سيقام مزاد ثالث لتعهيد مدرسة الكرة الصيفية بعد فشل آخرين قبلها، وإن لم ينجح سيتم استثمارها ذاتياً.