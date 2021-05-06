خروج الزراعات الشتوية الاستراتيجية البعلية عن الإنتاج 

الحسكة _ اسماعيل مطر

كشف المهندس رجب سلامة مدير زراعة الحسكة عن خروج جميع الزراعات الشتوية الاستراتيجية البعلية عن الإنتاج نتيجة للجفاف الذي مرت به المحافظة بسبب انحباس الأمطار هذا العام خلال فصلي الشتاء وبداية الربيع، ما أدى إلى يباس النباتات البعلية للقمح والشعير، مبيناً أن المساحات التي خرجت من القمح البعل 289 ألف هكتار، والشعير البعل 428 ألف هكتار.

وأوضح سلامة لمراسل البعث أن الحالة العامة للزراعات الشتوية المروية جيدة، حيث قدرت المساحات المزروعة بالقمح المروي بـ 125 ألف هكتار والشعير المروي بـ 20 ألف هكتار، وأن المتوقع تسويقه من الأقماح هذا الموسم يقدر بـ 300 ألف طن من محصول القمح و 40 ألف طن من محصول الشعير، لافتاً إلى أن تلك المساحات لم تتعرض لمرض السونة وهي دون العتبة الاقتصادية وتمت المكافحة الحشرية في وقتها المناسب في مناطق شمال المحافظة، وبالأخص منطقة اليعربية من خلال تعاون الفلاحين مع لجان المكافحة، مؤكداً أن جميع الكوادر الزراعية جاهزة لاستقبال موسم التسويق بعد أن يقوم الفلاحون بعمليات الحصاد المعتادة، حيث شكلت جميع اللجان المختصة بعمليات التسويق، وأشار سلامة إلى قرب صدور قرارات مؤتمر الحبوب المتوقع عقده خلال اليومين القادمين.