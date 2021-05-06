فوج إطفاء درعا.. استنفار كامل خلال الفترة المقبلة

درعا – دعاء الرفاعي

مع حلول موسم الحصاد المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يكثف فوج إطفاء درعا من جاهزيته حيث تكثر الأعمال التي تقع على عاتقه، وترتفع وتيرة حرائق المحاصيل الزراعية، وعليه يعمل فوج الإطفاء على نشر سيارات الإطفاء والتعامل السريع مع أي حدث مفاجئ، وذلك لتخفيف الخسائر قدر الإمكان أثناء نشوب الحرائق.

وذكر قائد فوج الإطفاء العقيد محمد محاميد في تصريح لـ”البعث” أن عناصر فوج الإطفاء على جاهزية كاملة لمكافحة أي حريق مفتعل أو متوقع حدوثه ضمن الأراضي الزراعية، لاسيما مع اقتراب موسم حصاد القمح، وفي ذات السياق لفت المحاميد إلى أن عناصر الفوج تمكنوا من إخماد حريق لأعشاب يابسة نشب بين مديرية السياحة ومطعم المدينة، حيث توجهوا إلى المكان فور تلقيهم بلاغاً بوجود حريق وتمت السيطرة عليه قبل التوسع والامتداد إلى الأبنية السكنية والدوائر الحكومية المجاورة، إضافة إلى مشاركته في إخماد عدة حرائق، منها حريق أعشاب وأشجار كثيفة في منطقة المزيريب جانب مزرعة الأبقار، وحرائق أخرى في منطقتي غرز وازرع.

وعلى الرغم من حجم العمل الكبير الذي ينتظر وحدة إطفاء درعا خلال الأشهر المقبلة, ولاسيما أنّ فصل الصيف أصبح على الأبواب، إلا أن عمل الوحدة، مازال يعترضه الكثير من المعوقات أهمها نقص الآليات وقلة عدد العناصر العاملة ضمنه.