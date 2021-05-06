فياآراب أمريكا: الانتخابات الرئاسية تؤكّد تمسك السوريين باستقلالية قرارهم الوطني

أكد رئيس اتحاد الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية “فياآراب أمريكا” الفريدو درويش غوتيريز أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها دليل على تمسك السوريين باستقلالية قرارهم الوطني وبوحدة وسيادة بلدهم.

وخلال لقائه سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا في مقر السفارة السورية في هافانا شدد غوتيريز على ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الإجرامي الجائر بحق الشعب السوري معرباً عن تضامن المنظمة مع سورية في مواجهة الحرب الإرهابية العسكرية والاقتصادية التي تتعرض لها واستمرار الدعم لطرد كل القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها بشكل غير شرعي.

بدوره أكد الدكتور ميا أن السوريين في وطنهم وبلدان الاغتراب سيثبتون مجدداً ومن خلال مشاركتهم الكثيفة رفضهم كل محاولات التشويش على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي يأتي تتويجا لمسيرة الإنجازات والانتصارات التي حققتها سورية في مواجهة الحرب الكونية الظالمة ضدها . وأعرب عن شكره للمنظمة على مواقفها الداعمة لسورية مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه من خلال تضامنها مع سورية.

وفي براغ، أكد عضو اللجنة الخارجية في التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو مارتين بيتش أن الانتخابات الرئاسية في سورية استحقاق دستوري وتعبير عن سيادة الشعب السوري ووقوفه بوجه التدخل الخارجي والحصار.

وقال بيتش ” نحترم حق المواطنين السوريين بانتخاب رئيسهم ونعتبر تنظيم الانتخابات أمراً مشروعاً تماماً ونحن على ثقة بأن الانتخابات ستجري بنجاح وأي تشكيك خارجي بها هو خارج السياق”. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه الإرهاب الاقتصادي الغربي والاحتلال التركي والأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية فإن الشعب السوري هو الذي سيقول كلمته في هذه الانتخابات ولن يسمح لأي أحد من الخارج بأن يقرر بدلاً عنه بشأن مستقبله السيادي.