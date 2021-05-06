في عيد الشهداء.. جاليتنا وطلبتنا في روسيا يجددون وقوفهم إلى جانب الوطن

أحيا الطلبة السوريون وأبناء الجالية السورية في روسيا ذكرى شهداء الوطن خلال لقاء عقدوه فى مقر سفارة سورية في العاصمة الروسية موسكو.

وبهذه المناسبة التي حضرها أبناء سورية من رابطة المغتربين والمنظمة الحزبية وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة أكد سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد في كلمة له أن “شعبنا البطل الصامد أثبت أن السوريين انتقلوا بوطنهم من وطن الشهداء الى وطن الشهادة كثقافة وفكر ومنهج في الحياة”، معتبرا أن هذا اللقاء هو تأكيد على الوفاء لدماء الشهداء وعهد على إتمام الدرب التي سلكوها وحمل الراية التي استشهدوا من اجلها.

وشدد السفير حداد على أن دور المغترب لا يقل أهمية عن دور بقية المواطنين الذين يواجهون جحافل الإرهاب الممنهج مشيرا إلى أن السوريين يواجهون أشد أنواع الإرهاب وأقذر حرب عرفتها البشرية وهم لا يدافعون عن سورية وسيادتها فقط بل يدافعون ايضا عن مستقبل المنطقة وشعوبها.

وبخصوص الاستحقاق الانتخابي الرئاسي قال السفير حداد إن واجب كل مواطن ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في الانتخابات لإحباط المؤامرات التي تستهدف سورية.

وفِي مداخلات للحضور أكد الزملاء الطلاب على أهمية المشاركة في الانتخابات، وقال رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية لؤي عبد الله إننا “نجدد عهد الوفاء بإكمال مسيرة شهدائنا الأبطال الذين بتضحياتهم استعاد الوطن استقراره وحافظ على سيادته وانتصر”.

بدوره أكد مسؤول المنظمة الحزبية الدكتور بسام الشلبي أن عيد الشهداء هو يوم تاريخي في حياة كل السوريين لأنه بفضل دماء الشهداء عشنا في سورية آمنة مستقلة وذات سيادة وعصية على كل الأعداء واليوم نحن نتابع هذه المسيرة لتبقى سورية قوية متينة.

من جانبه أعرب رئيس الجالية السورية في روسيا والدول المستقلة وائل جنيد عن عظيم الاعتزاز بشهداء الوطن الذين قدموا حياتهم ليعيش شعبنا السوري حرا أبيا مستقلا.

كما جددت الجالية السورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة وقوفها إلى جانب الوطن موجهة تحية إجلال وإكبار لشهدائه الأبرار من عسكريين ومدنيين.

وجاء في بيان للجالية: “نحن أبناء الجالية في روسيا ورابطة الدول المستقلة نتقدم بعظيم الاعتزاز والافتخار بشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون كي نعيش وينعم الوطن بالأمن والسلام غير آبهين بالأعداء وواثقين من أن دماءهم لن تضيع هدرا ليخلدوا إلى ثرى الوطن بكل رجولة وإيمان”، وأضاف البيان.. “شهداؤنا هم من سطر أروع الملاحم في البطولة والذود عن حياض الوطن فكانوا وسيبقون أنبل بني البشر وأكرم من في الدنيا ..هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم وكل ما عندهم فداء للوطن ودفاعا عن كرامة الشعب السوري الأبي العظيم”.