في نهائي سلة السيدات.. الثورة يسعى لرد الدين والجلاء يبحث عن التتويج

تستضيف صالة الفيحاء في دمشق يوم غد الجمعة اللقاء الثاني من سلسلة مباريات الدور النهائي لدوري سلة السيدات، حيث تلعب سيدات الثورة مع نظيراتهن سيدات الجلاء عند الثالثة عصراً.

الثورة يدخل المباراة واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً وهو رد الدين للجلاء حيث خسر المباراة الأولى في حلب بنتيجة ٥٨ – ٧١ ليؤجل حسم اللقب لمباراة ثالثة فاصلة يوم السبت المقبل.

الثورة في المباراة الماضية بدا حملاً وديعاً ولم تكن لاعبات الفريق في المستوى المأمول، بل إن الفريق قدم واحدة من أسوء مبارياته منذ نحو عامين، وعليه فإن الفريق بحاجة للعب بطريقة مختلفة وإلا فإنه معرض لخسارة لقبه.

إدارية الفريق رولا جبري أوضحت لـ “البعث” أن المباراة مهمة جداً والفوز فيها سيحيي الأمل من جديد خاصة بعد خسارة الذهاب، مبينة أن اللاعبات لم يقدمن المستوى المعهود في لقاء حلب لكن الجميع مصمم على تقديم مباراة تليق بسمعة الفريق، مؤكدة أن الأمل في الحفاظ على اللقب مازال موجودا شريطة تحقيق الانتصار رغم قوة فريق الجلاء خاصة تحت السلة وعلى الأجنحة.

في المقابل، تدخل سيدات الجلاء المباراة دون أي ضغوط، حيث تدرك لاعبات الفريق أن التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طوال بات أقرب من أي وقت مضى.

عماد درويش