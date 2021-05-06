مع إقفال باب التظلم.. ستة طلبات أمام المحكمة الدستورية العليا

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام اليوم أن المحكمة تلقت ستة طلبات تظلم من المرشحين الذين رفضت المحكمة طلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأوضح اللحام في تصريح أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت خلال مدة تقديم طلبات التظلم للمترشحين في انتخابات رئيس الجمهورية المحددة بثلاثة أيام ستة طلبات تظلم، مؤكداً أن الهيئة العامة للمحكمة سوف تجتمع وتبت بهذه التظلمات في المواعيد والمهل القانونية المحددة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في الثالث من الشهر الجاري إعلانها الأولي الصادر بالقرار رقم (55) المتضمن قبول طلبات ترشيح ثلاثة مرشحين هم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي ورفض باقي الطلبات نظراً لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وأكدت المحكمة في إعلانها حق من رفض طلب ترشحه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق الـ 4 من أيار 2021 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الـ 6 من أيار 2021.

وبلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشح للانتخابات الرئاسية التي حدد رئيس مجلس الشعب موعدها في الـ 26 من أيار الجاري 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.