ميجان ماركل تؤلف كتاباً للأطفال

يبدو أن ميجان ماركل تريد تقديم هدية مميزة لزوجها في عيد الأب، فحسب الديلي ميل تستعد دوقة ساسكس لإطلاق كتاب للأطفال حول العلاقات بين الآباء والأبناء، كما تراه من خلال عيون الأمهات، وسينشر الكتاب الذي يحمل اسم “ذا بنش” The Bench في 8 حزيران، وحسب التقارير سيكون مستوحى من العلاقة التي تربط بين زوجها الأمير هاري وابنهما أرتشي، وقالت الدوقة في بيان “بدأ الكتاب كقصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي، وتلك القصيدة أصبحت هذا الكتاب… آمل أن يتردد صدى الكتاب في كل أسرة، بغض النظر عن تركيبتها، بقدر ما يتردد لدى عائلتي”.

ورسم الرسام كريستيان روبنسون المقيم في سان فرانسيسكو، الكتاب المكون من 40 صفحة والذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات، وفي أحد الرسوم التوضيحية، شوهد جندي يرتدي قبعة عسكرية على الطراز الأمريكي يحمل ابنه الصغير عالياً بينما تراقب امرأة وهي تبكي من النافذة، وهي إشارة مرجحة لها ولهاري، الذي خدم في أفغانستان مع البلوز والرويالز، وتقول الكلمات: “هذا هو مقعدك، حيث تبدأ الحياة، لك ولابننا طفلنا، أقربائنا”.

وقالت دار “بنجوين راندم هاوس” للنشر Penguin Random House، إن الكتاب يهدف إلى إثارة “إحساس عميق بالدفء والتواصل والرحمة، كما تمنح القراء نافذة على لحظات مشتركة ودائمة بين مجموعة متنوعة من الآباء والأبناء، لحظات سلام وتفكير وثقة وإيمان، واكتشاف وتعلم، وراحة دائمة”.

يعد كتاب “ذا بنش” الأحدث بين عدة مشاريع بدأها دوق ودوقة ساسكس منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية عام 2020 والانتقال إلى الولايات المتحدة للعيش فيها بصفة مستقلة. والزوجان أطلقا منذ ذلك الحين مؤسستهما الخيرية الخاصة المسماة “أرتشويل” Archewell، كما أن الدوقة ساهمت بالتعليق الصوتي في أحد أفلام ديزني عن الطبيعة، عنوانه “الفيل”.