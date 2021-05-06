نتنياهو فشل.. و”إسرائيل” تدخل دوامة سياسية جديدة

دخل الإسرائيليون أمس في دوامة سياسية أخرى، فقد أعلن رئيس الكيان رؤوفين ريفلين، مساء، أنه سيسلم زعيم حزب “يش عتيد”، يائير لابيد، تفويض تشكيل الحكومة المقبلة، متخذاً هذا القرار بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة تحظى بدعم الأغلبية.

لقد أثرت الدراما بالتأكيد على الإسرائيليين، ولم تنته بعد. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان لبيد سينجح في المهمة. في المقابل، هزيمة نتنياهو واضحة، وقد بدا خلال الأسبوع الماضي أقرب من أي وقت مضى إلى فقدان قبضته على السلطة. أن الفترة الطويلة التي قضاها في الحكومة موشكة الانتهاء، على الرغم من استمراره في ممارسة قوة هائلة حتى في هذه المرحلة المزرية. وما يجعل الأمور أكثر دراماتيكية هو أن زواله السياسي الوشيك ناتج عن مساعديه السابقين الذين عملوا معه في مناصب مختلفة كوزراء ومستشارين.. لقد أعجبوا به ذات يوم وقبلوه زعيماً لهم، ويبدو الآن أنهم ينتفضون ضده.

كان أول عضو في المجموعة هو الشريك السياسي المقرب السابق لنتنياهو، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان الذي يقوم بحملته الانتخابية ضد نتنياهو منذ أكثر من عامين. تبع ليبرمان رئيس “الأمل الجديد” جدعون سار، الحليف الآخر لنتنياهو، ويبدو أنه سئم رئيس الوزراء في النهاية. أما أحدث عضو فهو نفتالي بينيت رئيس “يمينا”، والذي يلعب الآن دوراً رئيسياً في هذه الدراما السياسية.

إذا سقط نتنياهو في الأسابيع القليلة المقبلة، فلن يكون ذلك نتيجة لثورة أيديولوجية تحول السلطة من كتلة إلى أخرى. سيكون نتيجة الثأر الشخصي والاشمئزاز المتزايد من نتنياهو بين الأشخاص الذين تم تحديدهم بوضوح مع اليمين. لقد سئموا من نتنياهو لدرجة أنهم على استعداد لمنع تشكيل حكومة يمينية، وحتى الانضمام إلى الأحزاب المتحالفة مع اليسار الأيديولوجي فقط لإخراج نتنياهو.

وقد وصل كل شيء إلى ذروته في 4 أيار؛ فبعد أن وصلت كل مناوراته السياسية إلى طريق مسدود، اضطر نتنياهو إلى تفويض ريفلين لتشكيل حكومة؛ ومع ذلك، لم يصدر نتنياهو إعلاناً رسمياً عن فشله، ولا يزال يحاول إظهار أنه مسيطر.

لكن في الواقع السياسي الناشئ، بات نتنياهو شبه عاجز، إذ سيتولى لبيد الآن، بعد حصوله على تفويض من ريفلين، رئاسة الكنيست حتى يمكن تشكيل حكومة جديدة. وستسمح له السيطرة على الكنيست بتمرير سلسلة من القوانين الجديدة لمنع نتنياهو من الترشح مرة أخرى لرئاسة الوزراء أثناء توجيه لائحة اتهام له بارتكاب جرائم جنائية.

سيكون هناك حدث آخر لا يمكن تصوره في الواقع الفوضوي الذي واجهته “إسرائيل” خلال العامين الماضيين. وكما يبدو الآن، وحتى مع التفويض بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن لبيد لن يتولى مهام نتنياهو على الرغم من أنه يرأس ثاني أكبر حزب في الكنيست. وسيكون بينيت، بمقاعده السبعة، ضرورياً لإخراج نتنياهو.

وقد يكون لابيد، الذي من المرجح أن يتولى منصب رئيس الوزراء من بينيت في اتفاقية تناوب، هو الشخص الذي يجمع أغرب حكومة وأكثرها استقطاباً على الإطلاق في “إسرائيل”. سيكون لها هدف واحد: عزل نتنياهو من منصبه.

يوم الإثنين، رد نتنياهو على الأزمة الوشيكة بأن ترك لبينيت رسالة مسجلة، عرض عليه فيها فرصة أن يكون أول رئيس للوزراء في حكومة متناوبة إذا وافق على الانضمام إلى حكومة نتنياهو. حتى ذلك الحين، كان يأمل في تشكيل حكومة خاصة به بمساعدة المنشقين عن الأحزاب الأخرى، أو الدعم الخارجي من حزب “القائمة الموحدة” للإخوان المسلمين. لكن كل هذه الجهود فشلت، إذ رفض حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف التعاون مع أعضاء الكنيست العرب تحت أي ظرف من الظروف، رغم جهود نتنياهو لإقناع كبار حاخامات الحزب بإقناع زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش بالتنازل عن هذه القضية.

كان رد بينيت سريعاً وعرضه أمام الكاميرات. لقد غرس سكيناً في قلب نتنياهو عندما قال: “لم أطلب قط أن أكون رئيساً للوزراء. لست بحاجة لإقناعي. أحضر لنا حكومة جديدة. نحن على استعداد للمساعدة”.

بدت السخرية واضحة في هذه التصريحات. وبدا أن بينيت يستمتع بضرب عرابه السياسي السابق بالقول بشكل لا لبس فيه: إن نتنياهو ليس لديه حكومة. ومنذ الانتخابات الأخيرة، لم يبذل بينيت أي جهد لمساعدة نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية. ولم يمارس أي ضغط على سار، ولم يرفض إمكانية رئاسة حكومة تضم مكونات موالية لليسار.

أدرك لابيد أن هذه كانت فرصته الذهبية ليصبح رئيساً للوزراء قبل أن يصل حتى إلى سن الخمسين بينما حقق ما حاول الكثير من قبله القيام به لكنهم فشلوا في الماضي. عقد، عشر سنوات. سيكون من يسقط نتنياهو. كما يعتقد بينيت أنه بمجرد توليه منصب رئيس الوزراء، سيحظى بتأييد جمهور واسع. وبعد ذلك سيكون قادراً على بناء قاعدته الخاصة.

حتى الآن، وبينما ينزف، سيعمل نتنياهو ضد تشكيل حكومة جديدة من خلال الضغط على قائمة يمينا في الكنيست والخداع الأخرى. الآن بعد أن لم يعد نتنياهو يحمل التفويض، سيواجه بينيت اختباره الأول والأكثر أهمية.