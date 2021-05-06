06, أيار, 2021 - 2:12 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

وزير الداخلية اللبناني والسفير عبد الكريم يبحثان التنسيق لاستقبال السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الصفحة الاولى انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية صحيفة البعث    2

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي في مكتبه اليوم مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم الأوضاع العامة وتقديم التسهيلات للمواطنين السوريين القاطنين في لبنان والراغبين بممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير عبد الكريم: “الزيارة هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق لاستقبال المواطنين السوريين في الـ 20 من أيار الجاري موعد الاستحقاق الرئاسي” لافتا إلى أن الوزير فهمي وعد بتقديم كل الإمكانات لضمان حسن سير عملية التصويت ووصول السوريين من كل المناطق اللبنانية.

وشهدت السفارة السورية في بيروت الشهر الماضي إقبالا كبيرا من المواطنين السوريين في لبنان لتسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية.

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