وزير خارجية لبنان يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير عبد الكريم في تصريح له بعد اللقاء: إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين البلدين والتكامل بينهما في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأشار عبد الكريم إلى أنه تم بحث مسألة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم مؤكداً أن سورية قدمت كل التسهيلات التي تضمن عودة طبيعية آمنة وكريمة لأبنائها في لبنان وكل أماكن اللجوء.