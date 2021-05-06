تعتبر البطاطا من الخضراوات التي يفضل الكثير تناولها سواء في وجبة الإفطار أو السحور، خلال شهر رمضان، لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة مفيدة للجسم، كما أنها مفيدة للعناية بالبشرة وعلاج المشاكل الجلدية الشائعة، ولهذا نستعرض وصفات طبيعية من البطاطا للبشرة، وفقاً لما ذكره موقع “stylecraze”.

عصير البطاطا: يمكنك تحضير 3 ملاعق كبيرة من عصير البطاطا، ومنديل ورقي، ثم وضع عصير البطاطا في وعاء وينقع المنديل فيه ووضعه بعد ذلك على الوجه، ماعدا الأنف والعينين، وترك القناع لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تساعد هذه الوصفة على تقليل علامات الشيخوخة والحصول على بشرة متوهجة.

البطاطا والكركم لتفتيح البشرة: يحضر ½ بطاطا (مبشورة)، وملعقة صغيرة من الكركم، ثم إضافة الكركم إلى البطاطا المبشورة مع التقليب، بعدها يوضع الخليط على الوجه والرقبة، مع الانتظار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة والمسام.

البطاطا والفراولة لتقليل خطوط الوجه: ينصح بتحضير حبة بطاطا (مفرومة) مع حبتين من الفراولة ونصف ملعقة صغيرة من العسل، ثم خلط البطاطا والفراولة لعمل عجينة، وإضافة العسل إلى المزيج ووضعه على الوجه والرقبة مع الانتظار لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، تساعد هذه الوصفة على تقليل الخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه مع تقدم السن.

البطاطا ودقيق الشوفان للبشرة الدهنية: تحضير 3 حبات بطاطا (مسلوقة ومقشرة)، مع ملعقتين كبيرتين من الحليب مع ملعقة طعام من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم هرس البطاطا في وعاء مع إضافة المكونات الأخرى والتقليب للحصول على عجينة ناعمة، ووضعها على الوجه وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، ويمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، وتساعد هذه الوصفة على امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة، كما أن الشوفان يرطب البشرة ويساعدها على إنتاج دهون أقل.