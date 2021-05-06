26 ملياراً ديون تأمينات ريف دمشق على القطاعين العام والخاص والسداد 7 مليار ليرة

دمشق – حياة عيسى

سجلت بيانات مديرية تأمينات ريف دمشق ما يزيد عن 26 مليار ليرة ديوناً إجمالية على القطاعين العام والخاص منها 6,5 مليار ليرة على القطاع الخاص، و20,1 مليار ليرة على القطاع العام، علماً أن قيمة السدادات من القطاع الخاص بلغت 4,5 مليار ليرة، ومن القطاع العام 3,3 ليرة، وبلغت قيمة المبالغ المسددة كتكاليف إصابة عن العمال 12,2 مليار ليرة، كما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة 8,2 مليار ليرة.

وأشار مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض لـ “البعث” إلى الإحصائيات المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي والمتمثلة بعدد القروض الممنوحة والتي بلغ عددها 35 قرضاً، بقيمة /22,077,730/ ليرة، في حين بلغت قيمة معاشات المتقاعدين المصروفة في ريف دمشق /7,799,889,928/ ليرة لحوالي /46129/ متقاعداً، بينما بلغت قيمة المعاشات المصروفة عن فرع إدلب خلال الربع الأول من عام 2021 /1,058,194,840/ ليرة لـ /7332/ متقاعداً، مع الإشارة إلى أن قيمة المنحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/2/ لعام 2021 لمتقاعدي ريف دمشق/1,384,901,262/ ليرة، إضافة إلى /121,572,259 / ليرة لجزء من متقاعدي فرع إدلب.

وبين محفوض أن عدد أصحاب العمل الجدد في القطاع الخاص الذين تم إشراكهم في التأمينات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ /1872/ رب عمل، وبلغ إجمالي منشآت القطاع الخاص التابعة لفرع تأمينات ريف دمشق /34168/ منشأة، في حين بلغ عدد منشآت القطاع العام الإجمال /266/ منشأة، أما منشآت القطاع المشترك والتعاوني الإجمالية /15/ منشأة، كما بلغ عدد الجهات العامة التي تم إنجاز أعمال المطابقة معها /4/ جهات بنسبة إنجاز 93%، وعدد العمال الملتحقين الذين تم الاشتراك عنهم لدى المؤسسة /1090/ عاملاً في القطاع العام و/6612/ عاملاً في القطاع الخاص و/15/ عاملاً في القطاع المشترك، إضافة إلى أن إجمالي العمال المشترك عنهم في القطاع الخاص/82616/ عاملاً، وفي القطاع العام /76849/ عاملاً وفي القطاع المشترك والتعاوني /507/ عمال، مع الإشارة إلى أن عدد الزيارات التفتيشية خلال /154/ زيارة وعدد العمال المسجلين بموجب هذه الزيارات التفتيشية /1306/ عمال، حيث تم تنظيم /35/ ضبط مخالفة بحق أصحاب العمل المخالفين وتم إشراك /30/ صاحب عمل جديداً.

وتابع محفوض أن عدد العمال المشتركين عن أنفسهم بموجب القرار الوزاري/758/ لعام 2015م /62/ مشتركاً، ليكون العدد الإجمالي للاشتراك حوالي /1036/ مشتركاً، بالتزامن مع بلوغ عدد العمال السوريين المشتركين عن أنفسهم خارج القطر خلال /1/ مشترك، ليكون إجمالي المشتركين /5/ مشتركين، كما بلغ عدد العمال الموسميين المسجلين /469/ عاملاً والإجمالي/5804/ عمال، وعدد العمال المشترك عنهم كخدم منازل /3/ عمال والإجمالي/1348/ عاملاً.

كما تطرق مدير فرع تأمينات الريف إلى عقود التعهدات خلال الربع الأول من عام 2021م والتي بلغ عددها /358/ عقداً وعدد العمال المسجلين بموجب هذه العقود /472/ عاملاً والمبالغ المسددة عن العقود /159,629,761/ ليرة، وبلغت عدد رخص البناء المقدمة /1026/ رخصة وعدد العمال المسجلين بموجب هذه الرخص /264/ عاملاً بمبلغ مسدد عن الرخصة قدره /260,585,633/ ليرة, كما بلغ عدد السيارات المسجلة لدى شعبة السيارات /862/ سيارة، مع التأكيد أن عدد الإنذارات والحجوز المصدرة بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمالهم /1024/ إنذاراً والإجمالي /8243/ إنذاراً، في حين بلغ عدد قرارات الحجز الصادرة بحق أصحاب العمل /274/ قرار،اً وعدد قرارات الحجز الإجمالي /3886/ قراراً، كما بلغ عدد قرارات رفع الحجز /170/ قراراً وبلغت المبالغ المحصلة من قرارات رفع الحجز /219,866,114/ ليرة.