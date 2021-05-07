أبناء الجزيرة.. إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده إسقاط لكل الرهانات

الحسكة – إسماعيل مطر:

يتطلع السوريون إلى يوم السادس والعشرين من أيار الحالي بشغف كبير لأنه يمثل حاضرهم ومستقبلهم، فالسوريون اليوم يواجهون التحديات وهم أكثر صلابة وقوة من أي يوم مضى وهم استطاعوا القضاء على الإرهاب وداعميه على امتداد جغرافيا الوطن وحافظوا على وحدتهم الوطنية التي قل نظيرها في العالم، تلك الوحدة التي حاول الأعداء على النيل منها.

البعث استطلعت آراء المواطنين في محافظة الحسكة، حيث أكد محمد الشمام عضو مجلس الشعب أن هذا الاستحقاق الدستوري، بعد حرب كونيه استمرت لأكثر من ١٠ سنوات على الإرهاب، في وقته المحدد يشكل قوة كبيرة للدولة الوطنية، وانتصار للشعب السوري الأبي وتلاحمه خلف جيشه الباسل وهو يسطر أروع ملاحم البطولة وهو يخوض حربه على الإرهاب، وأثبت للعالم بأن هذا الشعب صاحب إرادة ويمتلك قضية لن يتنازل عنها، وأسقط كل الرهانات والمؤامرات، وأضاف: ما إجراء الانتخابات الرئاسية وفق الدستور وبجو من الديمقراطية والنزاهة إلا هي دليل على قوة هذا الشعب وتمسكه بثوابته الوطنية والقومية التي تربى عليها منذ القديم وخاض أشرس المعارك ضد كل أشكال الاستعمار .

أحمد العلي من مدينة القامشلي أكد أن هناك كبيرة دلالات لإقامة الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد وهو دليل قاطع على انتصارنا على الإرهاب ودليل على صمود الشعب السوري وقوة القرار السياسي بالنسبة لسوري.

ولفت عبد الناصر الكركو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام واحمد الحاصود من منطقة المالكية إلى أن الاستحقاق الانتخابي حق دستوري وطني سوري حق للشعب العربي السوري، واعتبرا أن نجاح الاستحقاق المقبل سيكون رسالة موجهة للخارج بأننا لا نقبل إملاءات أو ضغوطاً من أحد وقرارنا الوطني مستقل ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه.