إيران تطالب بإرغام (إسرائيل) على الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

جدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مطالبة بلاده بإرغام كيان العدو الإسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتزام الجميع بها وعدم التمييز بتنفيذها.

وقال تخت روانجي في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس عبر الفيديو: “التصرفات والقرارات المبنية على أهداف سياسية أضعفت اقتدار ومكانة معاهدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” داعيا إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ المعاهدة على مستوى العالم أجمع وإرغام الكيان الصهيوني على الانضمام إليها وكذلك تحقيق الهدف الأساس للمعاهدة بتدمير الأسلحة الكيميائية وهو ما لم يتحقق بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها.

ووصف تخت روانجي القرار الغربي الذي تم تمريره ضد سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرا بأنه “متحيز وغير متناسق مع نصوص وأهداف المعاهدة” موضحا أن هذا الإجراء يعد تراجعا صارخا عن مبادئ الحيادية والنشاط المهني في المنظمة وله تداعيات سلبية في مجال نزع الأسلحة.