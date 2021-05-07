الأسباب العائلية تبعد العزام عن كرة الكرامة

اعتبر المدرب أحمد عزام في حديث لـ “البعث” قيادته لفريق الكرامة فخراً له ولأي مدرب سوري كون النادي هو معقلاً للبطولات الرياضية والكروية على وجه الخصوص.

وبرغم هذا الرأي للعزام فقد فاجأ كل عشاق الكرامة بإعلانه ابتعاده عن تدريب الفريق بعد انتهاء آخر مباريات الدوري الكروي الممتاز والتي ستجمعه في ملعب الباسل بحمص مع فريق تشرين الذي حسم لقب البطولة منذ المرحلة الماضية يوم الأحد المقبل.

عزام عزا أسباب قراره المفاجئ لأسباب شخصية وعائلية ، وهذا الأمر سيحدد وجهته التدريبية القادمة التي يرجح أن تكون رفقة أحد الأندية الدمشقية في الموسم المقبل .

وللعلم فإن عزام كان قد طلب من إدارة النادي فسخ عقده في بداية مرحلة الإياب بسبب ظروفه العائلية مع أن عقده مع النادي يمتد لموسمين، وعلى ما يبدو أن إدارة الكرامة قدرت ظروف المدرب وستفسخ عقده بالتراضي بعد مباراة تشرين.

يشار إلى أن المدرب الشاب كان قد قاد فريق الكرامة لتصدر لمعظم جولات مرحلة الذهاب، وليستقر ترتيبه حالياً في المركز الثالث برصيد ٤٩ نقطة.