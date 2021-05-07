بمشاركة شعبية واسعة.. انطلاق مسيرة في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي

تحت عنوان “القدس أقرب” انطلقت في دمشق اليوم مسيرة إحياء ليوم القدس العالمي من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع الأموي بمشاركة شعبية واسعة.

ويلي المسيرة التي تنظمها اللجنة التحضيرية لإحياء يوم القدس العالمي مهرجان مركزي يتضمن كلمات عدة حول المناسبة وبيان ختامي للمشاركين بحضور قيادات أحزاب وفصائل وقوى وشخصيات سورية وفلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك من كل عام بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني في عام 1979.