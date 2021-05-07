جولة حاسمة لمعرفة بطل إسبانيا والسيتي على مشارف التتويج الإنكليزي

إثارة وندية عالية ورغبة كبيرة ستشهدها الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني الذي تتصدر مبارياته لهذا الأسبوع مشهد الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، حيث يتنافس أصحاب المراكز الأربعة الأولى على اللقب بحظوظ شبه متساوية وحسابات معقدة لا يكفي فيها الفوز بل قد يكون سبب خسارة اللقب، كحال برشلونة الثالث الذي يصطدم بالمتصدر أتلتيكو مدريد، وفوزه عليه مع فوز ريال مدريد الوصيف الذي يلاقي رابع الترتيب إشبيلية، قد يقدم درع البطولة للملكي.

والسبب في هذه الفوضى كلها الخسارة غير المتوقعة لرفاق ميسي في مباراتهم المؤجلة أمام فريق غرناطة المتواضع، ومع احتساب هذه الجولة ضمناً، سيخوض كل فريق مباراتين على أرضه ومثلهما خارجها، وإذا فاز الريال في جميع مبارياته القادمة لن يحصد اللقب وإن فاز أتلتيكو هو الآخر بجميع مبارياته الـ4، أما إذا تعثرت كتيبة سيميوني في مبارياته بالتعادل على أقل تقدير في مباراة واحدة، وقتها سيتساوى في النقاط مع الريال في نهاية الدوري إذا فاز الريال بجميع مبارياته المتبقية، ووقتها سيكون ريال مدريد هو البطل لأن المواجهات المباشرة في صالحه، حيث فاز على أتلتيكو في الدور الأول بنتيجة 2-0، وتعادلا بهدف لكل منهما في مباراة العودة، أما إذا فاز برشلونة على أتلتيكو وفاز في باقي مبارياته، وفاز الريال أيضاً سيتساوى الريال والبرسا في عدد النقاط في نهاية الدوري، ووقتها سيتوج الريال أيضاً باللقب بفضل المواجهات المباشرة، بعدما فاز على البلوغرانا ذهاباً وإياباً 3-1 و2-1.

وبحسب المحللين تصب أغلب التخمينات تجاه الريال الذي سيدخل مواجهة إشبيلية بكل قوته بعدما خرج من مسابقته المفضلة دوري الأبطال، حتى يضمن لقباً لهذا الموسم، وخاصة أن مواجهة الأندلسي هي الأقوى بين المباريات المتبقية له، فبعدها سيواجه غرناطة ثم أتليتك بلباو ويختتم موسمه بلقاء فياريال، وللتذكير فهو فاز على منافسيه هؤلاء ذهاباً باستثناء الغواصات تعادل معهم.

انكليزياً، سيكون للقاء مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز نكهة خاصة بعدما تأهلا سويةً إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال وكأنها مباراة تحضيرية لتلك القمة، وسيحاول فيها لاعبو المدرب غوارديولا التتويج رسمياً في حال تحقيق الفوز.

وفي إيطاليا، وبعد أن حسم الإنتر لقب الدوري الإيطالي رسمياً، يتقاتل يوفنتوس مع ميلان الذي تصدر لوقت طويل في بداية الموسم إلى جانب نابولي وأتالانتا من أجل حجز المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وسيزداد الصراع اشتعالاً بوجود المواجهات المباشرة القوية، حيث يصطدم يوفنتوس بثنائي ميلانو، فيما يلتقي ميلان وأتالانتا في الجولة الأخيرة في مباراة قد تسهم في حسم موقف المقاعد.

الدوري الإنكليزي الممتاز (الجولة 35)

مباريات اليوم: ليستر سيتي – نيوكاسل 10 مساءً.

مباريات الغد: ليدز يونايتد – توتنهام 2.30 ظهراً، شيفيلد – كريستال بالاس 5 عصراً، مانشستر سيتي – تشيلسي 7.30 مساءً، ليفربول – ساوثامبتون 10 مساءً.

مباريات الاحد: ولفرهامبتون – برايتون 2 ظهراً، أستون فيلا – مانشستر يونايتد 4 عصراً، وست هام – إيفرتون 6.30 عصراً، أرسنال – وست بروميتش ألبيون 9 مساءً.

مباريات الاثنين: فولهام – بيرنلي 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 35)

مباريات الغد: أودينيزي – بولونيا، سبيزيا – نابولي 4 عصراً، إنتر – سامبدوريا 7 مساءً، فيورنتينا – لاتسيو 9.45 مساءً.

مباريات الاحد: جنوى – ساسولو 1.30 ظهراً، بارما – أتالانتا، بنيفينتو – كالياري، هيلاس – تورينو، 4 عصراً، روما – كروتوني 7 مساءً، يوفنتوس – ميلان 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 35)

مباريات اليوم: ريال سوسيداد – إلتشي 10 مساءً.

مباريات الغد: ديبورتيفو ألافيس – ليفانتي 3 عصراً، برشلونة – أتلتيكو مدريد 5.15 عصراً، قادش – ويسكا 7.30 مساءً، أتلتيك بلباو – أوساسونا 10 مساءً.

مباريات الاحد: خيتافي – إيبار 3 عصراً، فالنسيا – بلد الوليد 5.15 عصراً، فياريال – سيلتا فيغو 7.30 مساءً، ريال مدريد – إشبيلية 10 مساءً.

مباريات الإثنين: ريال بيتيس – غرناطة 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– هذه هي المباراة رقم 162 بين تشيلسي ومانشستر سيتي في جميع البطولات، حقق تشيلسي الفوز في 67 مباراة، مقابل 55 انتصاراً لمانشستر سيتي، بينما كان التعادل سيد الموقف في 39 لقاء بينهما.

– تعود أول مباراة جمعت ميلان مع يوفنتوس إلى عام 1900 في مباراة ودية انتهت بفوز الأول بهدفين دون مقابل، أما أول مباراة جمعتهما في الدوري الإيطالي فكانت بعدها بعام وفاز بها ميلان أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

– تعرض مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني لـ 15 هزيمة في 28 مباراة ضد برشلونة.

– حقق ريال مدريد 14 فوزاً على إشبيلية في آخر 20 لقاء جمعهما في كافة المنافسات وخسر 5 مرات وكان التعادل في مناسبة واحدة.