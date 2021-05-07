سلة العيد الخيرية ومبادرة “القلب الأبيض”

حلب – معن الغادري

تواصل الجمعيات الأهلية والخيرية في حلب عملها الإنساني خلال شهر رمضان المبارك وبمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك بالتعاون مع مجلس محافظة والجهات المعنية.

وتستهدف هذه الحملات الخيرية الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة في الأحياء الشعبية والمكتظة، حيث تقوم الجمعيات بتوزيع السلل الغذائية ووجبات الإفطار وسلة العيد، بالإضافة إلى إعانات عينية ومالية.

الدكتورة هوري كوشكريان رئيسة جمعية “القلب الأبيض”، وصاحبة مبادرة “سلة العيد”، أوضحت أن العمل الخيري له طعم خاص وله مدلولات إنسانية ومجتمعية يشعرك بالإنتماء وبالأمان والطمأنينة، وهو يؤكد أن المجتمع السوري بمختلف مشاربه متكافل متضامن مع بعضه، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وتضيف كوشريان: أطلقنا مبادرة سلة العيد بهدف تقديم المساعدة للعائلات الأكثر حاجة ولاقت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً من داعمي العمل الخيري، حيث نجحنا خلال يومين من استهداف ٣٠٠ أسرة حلبية وتقديم سلة غذائية متكاملة تضم ٩ أصناف من المواد الأساسية والتي تعتبر الأغلى سعراً في السوق.

وأضافت: شملت الحملة والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان أحياء مساكن هنانو، صلاح الدين، السكري، عامرية، الفردوس، جسر الحج، كرم الجبل، تل الزرازير، كرم النزهة وبستان القصر. وتم توزيع المساعدات في اليوم الأول لعمال النظافة مع تقديم الألبسة لهم، بالإضافة إلى العائلات المستورة التي سبق وسجلت أسماءها لدى الجمعية. كما تم بالتعاون مع مجلس مدينة حلب، تقديم ١٥٠ وجبة إفطار إلى عناصر فوج إطفاء حلب في ختام الفعالية.

وختمت الدكتورة كوشكريان: عملنا مستمر ولن يقتصر على شهر رمضان المبارك وتقوم الجمعية حالياً بجهود أعضائها ومتطوعيها برصد كافة الحالات وجمع المعلومات، لنتمكن من إيصال الدعم إلى الأسر المحتاجة.

يشار إلى أن فعاليات عدة أقيمت خلال شهر رمضان المبارك وساهم فيها العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية استهدفت معظم أحياء ومناطق حلب.