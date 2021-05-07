محافظ حلب التقى أهالي نبل والزهراء: المطالب الخدمية في سلم الأولويات

حلب – معن الغادري

طالب أهالي بلدتي نبل والزهراء بإيصال مياه الشرب إلى جميع الأحياء العطشى وتحقيق عدالة توزيع المياه والتدقيق في آلية عمل موظفي الوحدة الاقتصادية ، وإعادة النظر في دراسة خزان الجمعية الخاص بإرواء المناطق المرتفعة في نبل ، ومعالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من الأحياء وتخديم الحي الجنوبي بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتعبيد الطرق الزراعية وإنارة بعض الشوارع بالطاقة البديلة ، ودعم اللجنة التي تم تشكيلها في ضوء المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي وتأمين السلع المدعومة في صالات السورية للتجارة وضبط أسعار الأدوية في الصيدليات وتأمين المحروقات .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقد في بلدة نبل بحضور محافظ حلب حسين دياب ومديري المؤسسات الخدمية.

المحافظ دياب وفي معرض رده على المداخلات أكد أن مجلس المحافظة ستؤمن كل الدعم المطلوب للبلدتين وللريف بشكل عام ، موجهاْ مدير مؤسسة المياه بإيجاد الحلول الاسعافية والدائمة لحل مشكلة مياه الشرب وتأمين الصهاريج للأحياء العطشى والتدقيق ومتابعة ومعالجة الشكوى الخاصة بالوحدة الاقتصادية بالمنطقة ، ودعا دياب المعنيين لمتابعة المطالب الخدمية وتلبيتها ووضعها في أولويات الخطط الخدمية ، مشيراً إلى أهمية حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق .

بدوره بين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة حلب أحمد الياسين أهمية المطالب الخدمية وضرورة متابعتها بين الجهات المعنية في البلدتين والمحافظة.

وقدم مديرو المؤسسات الحكومية المعنية الإجابات حول واقع العمل وآلية ومتابعة مطالب الأهالي الخدمية ، حيث بين مدير المياه المهندس انس أبو دان أنه سيتم وضع بئرين لمياه الشرب في الخدمة مطلع الشهر القادم في بلدة الزهراء للمساهمة في زيادة التغذية .