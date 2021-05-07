مسيرات حاشدة في المدن العربية والإسلامية إحياء ليوم القدس

أحيت فعاليات يوم القدس العالمي، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في عدد من دول العالم في أجواء مختلفة عن الأعوام السابقة، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات استثنائية على العالم. ويتزامن إحياء المناسبة هذا العام والقدس الشريف تشهد انتفاضة واسعة منددة بالاحتلال الإسرائيلي الذي جثم على الأراضي والمقدسات الفلسطينية.

وشارك الإيرانيون في مسيرة سيارة عبر مركباتهم ودراجاتهم النارية بمناسبة في هذا اليوم، ونزل المشاركون إلى الشارع بمبادرة منهم رغم الحظر المفروض على التجمعات، فرفعوا الأعلام الفلسطينية والإيرانية وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأميركي في “ميدان فلسطين” وسط طهران، كما رددوا هتافات “الموت لأميركا الموت لإسرائيل”.

وعلى موقع تويتر انتشرت أيضاً صوراً لأطفال إيرانيين يشاركون في إحياء يوم القدس، وحملوا الأعلام الفلسطينية.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت سابقاً أن هذا العام لن يشهد فعاليات شعبية أو مسيرات بمناسبة يوم القدس بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا في إيران.

وأكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الشعب الفلسطيني المقاوم سيحقق النصر على الاحتلال الإسرائيلي مشدداً على أن القدس الشريف وكل فلسطين هي للفلسطينيين. وأوضح أن الدول الغربية خططت لحرمان الشعب الفلسطيني من موطن آبائه وأجداده لتقيم مكانه الكيان الصهيوني الإرهابي لتنفيذ أجنداتها السياسية في المنطقة ما يدحض ادعاءاتها الكاذبة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولفت الخامنئي إلى أن مأساة الفلسطينيين مستمرة منذ أكثر من سبعين عاماً مبيناً أن القضية الفلسطينية لا تزال أهم قضية مشتركة عند الأمة الإسلامية وأن الكفاح ضد الكيان الصهيوني هو كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وأشار إلى تنامي قوى محور المقاومة وتصاعد قدراتها فيما العدو الصهيوني أكثر ضعفاً داعياً العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الخامنئي على أن الأمل في النصر يزداد يوماً بعد يوم وأن الانتفاضة الأخيرة للشباب الفلسطيني دفاعاً عن المسجد الأقصى وانعكاس أصداء نضالهم ومظلوميتهم في أنحاء العالم كلها تبشر بذلك.

وإلى العراق، حيث شهدت بغداد جولة سيارة لاحياء ذكرى يوم القدس العالمي كجزء من التفاعل العراقي مع ذكرى الجمعة الاخيرة من شهر رمضان، وجال المشاركون في شوارع شرق العاصمة العراقية بغداد ووسطها.

وفي محافظة البصرة جنوب البلاد، أحرق متظاهرون عراقيون شاركوا بإحياء يوم القدس العالمي، العلمين الأمريكي والإسرائيلي وهم يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وكانت محافظة ذي قار المجاورة قد شهدت مسيرات جوالة احياء لذكرى يوم القدس العالمي في الناصرية مركز المدينة وعند الطريق السريع الدولي.

وفي الأردن، شارك آلاف الأردنيين في وقفة تضامناً مع أهالي حي الشيخ جراح، المشاركون في المسيرة طالبوا الحكومة الأردنية باتخاذ اجراءات حازمة في وجه الاحتلال وطرد السفير الاسرائيلي من عمان.

أما في البحرين فأحيا البحرينيون يوم القدس العالمي بالخروج في مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات والمدن البحرينية.

التظاهرات انطلقت من مناطق عدة وفق المعايير الصحية، حيث بدأت عند منتصف الليل واستمرت حتى فجر اليوم الجمعة، وقد حمل المتظاهرون أعلام فلسطينية وصوراً للمرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم، مرددين شعارات النصرة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

ومن المناطق التي شهدت الاحتجاجات العاصمة المنامة ونودرات وسنابس والشاخورة وأبو السيبة.