إقبال ملحوظ على سوق رمضان الخيري في الريف الشمالي 

حماة – حسان المحمد

يواصل سوق رمضان الخيري بمدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي فعالياته، وذلك في صالة وحدة الصناعات الريفية في البلدة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والأمانة العامة المحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس بلدة طيبة الإمام .

وبين خالد الفاضل مدير السورية للتجارة بحماة أهمية افتتاح السوق في مدينة طيبة الإمام ومشاركة السورية للتجارة بمنتجات متنوعة، لاسيما المواد الغذائية والنباتية والزيوت والسمن وغيرها من المواد وبأسعار منافسة وأرخص من الأسواق بنسبة تتراوح بين ٢٥ حتى ٣٠ %.

ولفت صالح مطر مدير أوقاف حماة إلى أن هذه البلدة والقرى المجاورة تعرضت للإرهاب والتخريب، وأنه تم إطلاق هذه المبادرة للتخفيف عن المواطنين الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشعب السوري متضامن ومتكافل فيما بينهم، وكافة العروض في السوق هي من أصحاب الفعاليات التجارية.

وقال فرج الأحمدتي رئيس وحدة الصناعات الريفية في البلدة: إن المعرض الخيري الذي يقاوم في صالة وحدة الصناعات الريفية شهد تقديم كل ما يلزم من تجهيزات لافتتاحه بعد أخد الوعد من التجار بعرض منتجاتهم بأسعار دون التكلفة مساهمة منهم للتكافل الاجتماعي مع أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وأبدى عدد من المشاركين عن ارتياحهم بالبيع بأسعار مخفضة وأرخص من أسعار الأسواق والتدخل الإيجابي لمصلحة المواطن والمساهمة الاجتماعية خلال شهر رمضان.

فيما اعتبر عدد من المواطنين أن حركة الإقبال على السوق كبيرة نظراً للأسعار المخفضة، إضافة للهدايا والعينات المجانية وخصوصا في الفترة المسائية.