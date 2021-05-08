العراق: سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية

أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر، فيما قال متحدث باسم التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة بالعراق، إن “طائرات مسيرة هاجمت اليوم السبت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية بغرب العراق”.

وقال الكولونيل وين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، في منشور على “تويتر، إنه يجري التحقيق في الأمر، لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث هجوم ألحق ضرراً بحظيرة طائرات.

بدورها ذكرت وسائل إعلام عراقية أنه تم في أعقاب الحادث إعلان الإنذار وإغلاق قاعدة عين الأسد بالكامل فيما تم تحليق طيران مكثف لقوات التحالف الدولي ضمن محيط القاعدة.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في ساحة فارغة بقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وفي آذار الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ “قاعدة عيد الأسد الجوية في العراق تعرضت لهجوم صاروخي”، مشيرة إلى أن “الدلائل الأولية تشير إلى أنّ حوالى 10 صواريخ أطلقت من مناطق شرق القاعدة”. وأصيب متعاقد مدني أميركي بنوبة قلبية أثناء اختبائه وتوفي بعد فترة وجيزة.

يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم “داعش” في ثلاث محافظات بينهم مطلوب وصف بالمهم.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان: “تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعش الإرهابية”، وأضاف: “باشر أبطالنا بالواجب الأول في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد حيث أُلقي القبض على الإرهابي (خ.ن) والذي يعد من الأهداف المهمة المطلوبة لجهاز مكافحة الإرهاب”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن مدى أهمية هذا المعتقل.

وأوضح أن قوة من الجهاز اعتقلت في منطقة الكرمة، شمال شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، عنصرين من التنظيم، وأشار إلى أن قوات الجهاز اعتقلت في محافظة كركوك، (250 كم) شمال بغداد، إرهابيا في أحد الأحياء السكنية، مبيناً أن الإرهابي الخامس تم اعتقاله في جانب الكرخ غربي العاصمة بغداد. وخلص إلى القول “إن عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي أفراد عصابات داعش الإرهابية، وتمنع المخططات التي تستهدف أمن المواطنين”.

وكان رسول أعلن الجمعة اعتقال متزعم في “داعش” وقتل ثلاثة من متزعمي التنظيم جنوب غربي بغداد ينتمون لما يسمى “ولاية الجنوب” في التنظيم.