المؤتمر السنوي للحبوب: 46 مركزاً في مختلف المحافظات لشراء محصول القمح

أوصى المؤتمر السنوي للحبوب، الذي عقد اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، ببذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج والتخزين والأجهزة المخبرية والفنية لضمان توريد كامل إنتاج القمح لموسم عام 2021 إلى مراكز السورية للحبوب، وتأمين التمويل اللازم لاستلام الموسم، والسماح بالإدخال المؤقت والعودة للحصادات والجرارات ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية التسويق.

وقرّر المؤتمر فتح مراكز شراء محصول القمح والبالغ عددها 46 مركزاً في مختلف المحافظات اعتباراً من الـ20 من أيار الجاري حتى نهاية العام الحالي، ودعم المحافظات بمراكز مؤقتة بما يتوافق مع الإنتاج المتوقّع، وتأمين المحروقات اللازمة للحصادات وآليات النقل وتسهيل مرورها، والانتهاء من إعادة تأهيل صويمعتين معدنيتين إضافيتين في محافظتي الرقة وحلب قبل بدء استلام الموسم.

وحدّد المؤتمر الحد الأعلى لمجموع الأجرام والشوائب المسموح بها بـ 16 بالمئة، وقرّر افتتاح عشرة مراكز غربلة على مستوى سورية لغربلة وتعبئة الكميات المستلمة التي تتجاوز نسبة الشوائب فيها النسب المحدّدة للشراء، على أن يتم تسويق المحصول بموجب شهادات منشأ صادرة عن دوائر الزراعة في المحافظات.

ووافق المؤتمر على صرف أجور النقل للفلاحين والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد إليه ضمن المحافظة ذاتها وفق الأسعار المعتمدة، وذلك حسب شهادة المنشأ الممنوحة، وشدد على ضرورة تأمين الكهرباء لمراكز الحبوب العاملة على استلام القمح، وأكد أهمية التعاون بين كل الجهات لتنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق لحماية المحاصيل الشتوية منها.

وأكد المهندس عرنوس على تقديم الدعم الكامل لاستلام محصول القمح من الفلاحين، بعد أن تمّ اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، وتوفير ما أمكن من متطلبات الإنتاج من سماد ومحروقات، والتركيز على زيادة الرقعة المروية، ودعم المشاريع الزراعية وتقديم المحفزات اللازمة لها، مشدداً على السعي الحكومي لتأمين مخازين استراتيجية تحقق الأمن الغذائي، والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتوسيع نشاطاتهم الزراعية.

كما تم خلال المؤتمر استعراض التحضيرات والاستعدادات لاستلام محصول القمح، حيث تمّ إعداد وتجهيز قرارات المقاييس الرسمية وشروط التسليم لمادة القمح لموسم 2021، وتأمين مليون كيس خيش جديد للمؤسسة العامة لإكثار البذار إضافة إلى أكثر من 9.306 ملايين كيس خيش موجودة وتجهيز الصوامع البيتونية الـ 5 والصويمعات المعدنية الـ 7 لاستيعاب أقماح الموسم وتجهيز المستودعات المتوفرة لدى المؤسسة السورية للحبوب.