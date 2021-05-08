بدعم جوي أمريكي.. “قسد” تختطف عدداً من المدنيين في ريف دير الزور

بدعم جوي من قوات الاحتلال الأمريكي تتصاعد عمليات الاختطاف ومداهمة المنازل التي تمارسها ميليشيا “قسد” في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية، وذلك في سياق ارتهانها للمخططات الأمريكية في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد”، مدعومة بالطيران المروحي للاحتلال الأمريكي، داهمت منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استبقت عمليات المداهمة بنشر عدد من مجموعاتها المسلحة عند مشارف القرية.

وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تنتشر فيها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

بالتوازي، استشهد شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية بمنطقة النشابية بريف دمشق.

وأفاد مصدر من قيادة شرطة الريف بأن “شابا 22 عاما كان يرعى قطيعا من الأغنام بمزارع قرية حرستا القنطرة بمنطقة النشابية بالغوطة الشرقية أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين وفارق الحياة بعيد وصوله إلى المشفى”.

واستشهد طفلان 10 و8 سنوات قبل يومين عندما انفجر بهما لغم أرضي بينما كانا يلعبان بجوار أحد المنازل المهجورة بقرية افتريس بالغوطة الشرقية.

وتعمل وحدات من الهندسة في الجيش العربي السوري منذ تحرير الغوطة الشرقية قبل ثلاث سنوات على جمع ورفع وإزالة ما خلفه الإرهابيون من أدوات اجرامهم من ذخائر وأجسام غريبة وعبوات ناسفة والغام وفجرت مئات الأطنان منها لضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم وتأمين حياة آمنة لهم وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.