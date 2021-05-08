حزمة مشروعات جديدة لتحسين الواقع الخدمي في القرداحة

اللاذقية – مروان حويجة

تغطّي مشروعات تحسين الواقع الخدمي في القرداحة أحياء المدينة وعدداً من المزارع والقرى، وتشمل تأهيل البنى التحتية وتوسعة الشبكات الخدمية ومشروعات طرق وصرف صحي وإنارة وأعمال تأهيل وتجميل.

وقد جرى عرض مجمل هذه المشروعات من قبل لجنة القرار المعنية بمشاريع مدينة القرداحة والمزارع التابعة لها، وأهم محاور خطة المشاريع المقترحة للتنفيذ خلال العام الحالي في اجتماع بهذا الخصوص برئاسة المحافظ إبراهيم خضر السالم، وقد أورد رئيس مجلس مدينة القرداحة المهندس علي القوزي واقع كل مشروع خدمي مدرج في الخطة المقترحة وأهميته والخدمة العائدة من تنفيذه ووضعه في الخدمة، ويأتي ضمن هذه المشروعات، كما أوضح المهندس القوزي مشروع استكمال الشارع التنظيمي في المدينة ومشروعات استبدال صرف صحي في قريتي بسوت وبشلاما وضمن حي شهاب الدين وتأهيل وصيانة طرقات بالمدينة وطريق قرية بطارين مع مزرعة بستا وطريق مدرسة بسوت وطريق قرية بشلاما وتعبيد طرق تخديمية لمنازل ذوي الشهداء وتعبيد طريق زراعي في مزرعة البقيعة، كما تشمل المشروعات تأهيل وتجميل موقع الغابة بجوار الشيخ مقبل وصبّ أزقة في قرية بسوت وإنشاء مقبرة جديدة خارج المخطط التنظيمي لمدينة القرداحة ومشروع صرف مطري في سوق المدينة الرئيسي وصيانة الإنارة العامة ضمن المدينة وتتضمن إنارة بالطاقة الشمسية في المواقع الضرورية، إضافة إلى تقديم حاويات قمامة معدنية بقياسات مختلفة.

وأكد المحافظ السالم على المتابعة الجادة لتنفيذ كل مشروع والالتزام بالنوعية والمدة المحددة لكل منها لتعود بالفائدة المرجوة منها.

وتتضمن الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار التي قدمها نائب رئيس المكتب التنفيذي ومديرو الجهاز المركزي للرقابة المالية والمالية باللاذقية والشؤون القانونية والمالية في الأمانة العامة للمحافظة والتخطيط والتعاون الدولي والخدمات الفنية حول خطة المشروعات وإنجازها بما يعزز وظيفتها الخدمية والتنموية.