08, أيار, 2021 - 1:17 مساءً

جريدة البعث

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سلة سيدات بردى في دوري الأضواء عن جدارة واستحقاق

رياضة صحيفة البعث    3
نجحت سيدات نادي بردى في تحقيق حضور متميز في دوري الدرجة الثانية لكرة السلة الذي اختتم قبل أيام، توج بالتأهل لدوري الأضواء عن جدارة واستحقاق.
مشوار الصعود بدأه الفريق مع المدرب أمين الخوري الذي استمر في مهمته حتى نهاية مرحلة الذهاب للدور الأول، ولم يتمكن بعدها من متابعة عمله لظروف خاصة ليتولى بعدها المسؤولية الفنية المدرب فادي الملا الذي كشف لـ “البعث” أنه تم الاتفاق بينه وإدارة النادي على استلام دفة تدريب الفريق بعد مرحلة الذهاب ، وكان الوقت المتبقي لمرحلة الإياب غير كافٍ (شهر واحد) وخلال هذه الفترة كان الهم الأول والأخير تأهيل اللاعبات ورفع اللياقة البدنية مع رفع الحمل التدريبي، مضيفا: بعدها بدأت التمارين بالصالة ولم يكن الوقت في صالحنا للعمل على الأمور التكتيكية ورغم ذلك كان أداء الفريق بشكل جماعي مميزا.

وبين الملا أن الفريق عانى كثيرا (مثل بقية الأندية) من عدم توفر حجز للتدريب في صالات دمشق حيث تم منحه أربع أيام فقط بالأسبوع ولمدة ساعة ونصف لكل حصة تدريبية وهذا الوقت غير كافي لإعطاء جرعة تدريبية وتغيير الفكر التدريبي لأي فريق.

وأوضح الملا أن رحلة التحضير للموسم المقبل لم تتبلور حتى الآن كون عقده انتهى مع نهاية الموسم، لافتا الى أنه تم تقديم عرض له للبقاء مع الفريق لكن ليس هناك أي شيء رسمي، مردفا أنه في حال تم الاتفاق على متابعة المشوار فهناك خطط لتدعيم الفريق بأكثر من لاعبة وبعدة مراكز كون اللعب في الدرجة الأولى له حسابات خاصة ويختلف عن دوري الدرجة الثانية، فالبقاء بين الكبار يحتاج لمتطلبات كثيرة على أمل أن يتم توفير ذلك بأسرع وقت.

الملا توجه بالشكر في نهاية حديثه لجميع اللاعبات على ما قدمنه من روح وتصميم للصعود لدوري الأضواء، وإلى إدارة النادي التي لم تبخل على الفريق وقدمت كل التسهيلات اللازمة.

يشار إلى أن الفريق ضم كل من مساعد المدرب بشار زرقة والإدارية زينة الأعور والمعالجة أنوار وهبة، ومن اللاعبات: شام الحلواني، شام أوطه باشي، ميريام عبود، نايا عبدو، ربا درويش، جولي العقلة، سارة حاج صالح، هبة عبدو، مايا فنصة، راما كويفي، مرح قزعون، يارا يونس.

عماد درويش

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