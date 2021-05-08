سلة سيدات بردى في دوري الأضواء عن جدارة واستحقاق

وبين الملا أن الفريق عانى كثيرا (مثل بقية الأندية) من عدم توفر حجز للتدريب في صالات دمشق حيث تم منحه أربع أيام فقط بالأسبوع ولمدة ساعة ونصف لكل حصة تدريبية وهذا الوقت غير كافي لإعطاء جرعة تدريبية وتغيير الفكر التدريبي لأي فريق.

وأوضح الملا أن رحلة التحضير للموسم المقبل لم تتبلور حتى الآن كون عقده انتهى مع نهاية الموسم، لافتا الى أنه تم تقديم عرض له للبقاء مع الفريق لكن ليس هناك أي شيء رسمي، مردفا أنه في حال تم الاتفاق على متابعة المشوار فهناك خطط لتدعيم الفريق بأكثر من لاعبة وبعدة مراكز كون اللعب في الدرجة الأولى له حسابات خاصة ويختلف عن دوري الدرجة الثانية، فالبقاء بين الكبار يحتاج لمتطلبات كثيرة على أمل أن يتم توفير ذلك بأسرع وقت.

الملا توجه بالشكر في نهاية حديثه لجميع اللاعبات على ما قدمنه من روح وتصميم للصعود لدوري الأضواء، وإلى إدارة النادي التي لم تبخل على الفريق وقدمت كل التسهيلات اللازمة.

يشار إلى أن الفريق ضم كل من مساعد المدرب بشار زرقة والإدارية زينة الأعور والمعالجة أنوار وهبة، ومن اللاعبات: شام الحلواني، شام أوطه باشي، ميريام عبود، نايا عبدو، ربا درويش، جولي العقلة، سارة حاج صالح، هبة عبدو، مايا فنصة، راما كويفي، مرح قزعون، يارا يونس.

عماد درويش