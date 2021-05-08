فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 28.11 مليار دولار

خلصت حسابات أجرتها وكالة «رويترز» للأنباء استناداً إلى بيانات من الجمارك الصينية إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 28.11 مليار دولار، في نيسان، وذلك ارتفاعاً من 21.37 مليار دولار في آذار.وفي الشهور الأربعة الأولى من 2021، بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار.

وسجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في تشرين الثاني الماضي، بفضل الطلب القوي عالمياً على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي. وتُعد الأرقام دفعة جديدة من الأخبار الجيدة للصين، التي شهدت انتعاشاً بعد تدابير إغلاق للحد من فيروس «كورونا المستجد». وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأميركي في قدرة الصين على المنافسة تجارياً.