كرة الاتحاد بين توجهات الإدارة وخيارات المدرب البرازيلي!

حلب- محمود جنيد

أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد مسؤول كرة القدم محمد كعدان ل “البعث” بأنه طلب من مدرب فريق كرة القدم الأول البرازيلي آرثر داسيلفا وحسب توجه الإدارة العام بأن يمنح اللاعبين الشبان فرصة الظهور في أرض الملعب في مباراة حرجلة يوم غد كتأسيس للمرحلة المقبلة مع الاحتفاظ بحقه بطرح رؤيته الفنية واختيار التشكيلة التي يراها مناسبة للمباراة التي تأتي ضمن الجولة الختامية للدوري الممتاز بكرة القدم.

ويرى الكعدان بأن الحقيقية الثابتة تشير إلى أن النادي لا يخدمه إلا أبناءه حسب مبدأ ماحك جلدك مثل ظفرك، و التجارب أثبتت بأن “ثوب العيرة ما بيدفي”، وبالتالي فإن توجه الإدارة للموسم المقبل هو الاعتماد على تشكيلة من أبناء النادي مطعمة بعض لاعبي الصف الاول والنجوم القادرين على تحقق القيمة المضافة الفعلية للفريق الأول الذي لن تقبل الإدارة بأن يبتعد عن المنافسة الموسم المقبل.

وبالنسبة لمصير المدرب البرازيلي آرثر داسيلفا ، فقد رجح عضو الإدارة الاتحادية بقاءه على رأس القيادة الفنية للفريق فب الموسم المقبل.

يذكر ان فريق الاتحاد يحتل المركز الثامن على سلم ترتيب فرق الدوري الممتاز قبل جولة واحدة من نهايته، رغم النفقات العالية التي قاربت نصف المليار ليرة على التعاقدات المنجزة من اللاعبين، وبعضهم لم يظهر إلا نادرا في أرض الملعب، ما أثار سخط الجمهور الذي طالب بعدم تجديد التعاقد مع أي من الخيارات الحالية باستثناء المواهب الشابة والحارس خالد حجي عثمان الذي يمتلك عرضا احترافيا من أحد أندية الدوري السعودي.