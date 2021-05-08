مشاريع خدميّة في بلديات وتجمعات القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

قامت بلدية بئر عجم بسفلتة بعض الطرقات في مجال عمل البلدية؛ وتعبيدها وتسليكها وصيانة بعض المقاطع الطرقية المهتلكة؛ بكلفة عشرة ملايين ليرة سورية وعلى حساب الموازنة المستقلة للمحافظة. حيث تمّ سفلتة طريق في قرية رويحينة بطول / 320 / متراً، وتسليك ثلاث طرق بطول / 280 / متراً في قريتي زبيدة وبئر عجم؛ وصيانة المقاطع الطرقية في طريق عام بئر عجم بريقة.

وفي سياق متصل؛ قام مجلس بلدة تجمع الذيابية لأبناء محافظة القنيطرة بسفلتة شارع الشهيد شحادة حسين؛ وصيانة بعض الطرقات الفرعية بالتجمع؛ كما قام مجلس بلدة تجمع الكسوة لأبناء محافظة القنيطرة بصيانة بعض الطرقات بالتجمع.

أما مديرية زراعة القنيطرة ؛ فأنجزت زراعة منصف طريق عام خان أرنبة مدينة البعث بأشجار النخيل بعد أن قام عمال المديرية بفلاحة المنصف؛ وإزلة الأعشاب؛ وتقليم الأشجار وتشذيبها؛ بهدف إضفاء المنظر الجمالي على مدخل المحافظة؛ وتحسين الواقع البيئي.