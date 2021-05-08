مهندسو حمص.. المشاركة في الاستحقاق يوازي عمل الجندي في المعركة  

حمص – صديق محمد

مهندسو حمص يواصلون تأكيدهم أن المشاركة الفاعلة بالاستحقاق الرئاسي فيها مسؤولية وواجب لاختيار المرشح الأنسب لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة التي تحتاج إلى جهود استثنائية على جميع الصعد .

المهندس نضال قوجة مدير فرع السورية للحبوب بحمص أكد أن المشاركة في الانتخابات ضرورة فيهي طريق للتعبير عن طموحاتنا ومتطلباتنا للمرحلة القادمة وأن الانتخابات الرئاسية شأن سيادي سوري وطني داخلي، لافتاً إلى أن إقامة هذا الاستحقاق في موعده دليل على أن سورية دولة مؤسسات وأنها انتصرت على الإرهاب رغم كل المحاولات الغربية لعرقلة جهود الدولة السورية في هذا الإطار ،مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب المشاركة والتعبير عن رأينا وصوتنا بحرية أما العالم أجمع .

المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية قال أن الانتخابات الرئاسية قضية وطنية تخص السوريين للتعبير عن محبتهم لوطنهم وتصويتهم على تقرير مصيرهم بأنفسهم عبر اختيار مرشحهم بشكل ديمقراطي وبإرادتهم الحرة المستقلة دون إملاءات خارجية من أجل المحافظة على القيم الوطنية والنضالية ورسم الحاضر والمستقبل المشرق ودحر الإرهاب بكل أشكاله ،معتبراً أن الشعب السوري يرى في هذا الاستحقاق نصراً جديداً يضاف إلى سلسلة الانتصارات كافة ورفض الاستسلام والإذعان لجميع أشكال الهيمنة والتحديات الداخلية والخارجية .

المهندس أحمد يوسف أحمد مدير فرع إكثار البذار قال إن الدولة السورية تثبت مجدداً قوتها عبر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وسنذهب إلى صناديق الاقتراع ونمارس حقنا بكل إصرار، معتبراً أن مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق عمل يوازي عمل الجندي في المعركة وشكل من أشكال النضال ضد أعداء سورية ،مشيراً إلى أن المشاركة فيها واجب وطني على كل مواطن لإيصال صوته واختيار من يمثله .

المهندس إبراهيم الصارم مدير محلج الوليد قال لا أحد يستطيع أن يمنع السوريين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم واختيار من يرونه مناسباً لرئاسة الجمهورية وهذا الاستحقاق دليل على إرادة الحياة والانتصار بكرامة والإيمان بحق تقرير المصير وتكريس المواطنة والمشاركة تعني استجابة الشعب للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وتنفيذ مضمون الدستور على إجراء الانتخابات في موعدها هي رسالة واضحة للعالم بأسره للتأكيد على حق الشعب في اختيار نظامه السياسي وقادته دون تدخل خارجي .

المهندس صالح عمران مدير كهرباء حمص أكد أن الاستحقاق الرئاسي هو عنوان النصر لسوريا عمالاً وشعباً على الحرب الظالمة التي شنت على سورية خلال العشر سنوات السابقة وهذا الاستحقاق هو أمل الشعب لذا نحن العمال قلباً وقالباً وعملاً على نجاح هذا الاستحقاق ورفض أي نوع من أنواع المساومة على حساب مصلحة البلد وكل منا مسؤول عن حماية حقه في الانتخابات واختيار مرشحه .