الأفراح الجبلاوية تتواصل بعودة الألقاب إلى خزائن النوارس

اللاذقية- خالد جطل

رغم مرور أربعة أيام على تتويج فريق جبلة بلقب كأس الجمهورية بكرة القدم على حساب جاره حطين، إلا أن الأفراح الجبلاوية مازالت تتواصل بأشكال وطرق مختلفة.

فمع وصول حافلة لاعبي الفريق إلى المدينة عصر الخميس الماضي، أطلق أهالي جبلة أفراحهم بموكب متميّز لم تشهده المدينة منذ عشرات السنين، وكان المشهد معبراً عن مدى عشق الأهالي لكرة القدم والانتصار، الانتصار الذي تحقق بإمكانيات معظمها ذاتية من محبي النادي وفي مقدّمتهم المحامي سامر محفوض رئيس النادي والذي توجّه برسالة عبر “البعث” إلى جماهير جبلة قال فيها: التتويج بلقب الكأس لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة تخطيط وجهد وتعب وتكاتف جهود عشاق جبلة كافة كلّ في موقعه ومكانه، محبتنا للنادي وجهد سنين توّج بلقب طال انتظاره، وها هي البطولات تعود إلى خزائن النادي والكأس سيكون مقدمة لها، الهمّ حالياً هو الحفاظ على ما وصلنا إليه وهي المرحلة الأصعب بالتأكيد، أبارك لجماهيرنا العظيمة والتي كان لها الفضل الأول بالعودة إلى سكة الانتصارات، جمهورنا سندنا وبوصلتنا للفوز والانتصار، أشكر كل زملائي في الإدارة والذين كانوا رجالاً بعملهم الإداري وتفانيهم لخدمة النادي كما كان لاعبونا رجالاً بالملاعب، الكأس بداية لانتصارات قادمة سنحققها بتكاتفنا ومحبتنا لنادينا ومدينتنا الجميلة، وفي النهاية لا بد من شكر كلّ من ساهم بتحقيق الإنجاز الذي نهديه إلى سيد الوطن الدكتور بشار الأسد راعي الرياضة والرياضيين.

من جهته مدرّب الفريق الكابتن عمار الشمالي وصف استقبال جماهير جبلة للاعبيها بأنه عرس يفوق الخيال، وأن التتويج باللقب متعة لا تضاهيها متعة للجميع وله بشكل خاص، فهو الذي حقق لقب أول كأس لفريقه عندما كان لاعباً وعاد ليحقق ثاني كأس للنوارس وهو مدرّب.

أما عضو مجلس الإدارة محمود فتينة فقد بارك الفوز لجمهور جبلة المتعطّش للفوز والبطولات، معتبراً أنه جاء نتيجة دعم وثقة الإدارة وفكر وتخطيط مدرّب الفريق وبطولة ورجولة اللاعبين بأرض الملعب ومساندة الجماهير الوفية.