الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: القدس قضية إيمان وتاريخ ومستقبل

في إطار فعاليات يوم القدس العالمي، أكد مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكل الطرق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن فلسطين جزء من عقيدة المسلمين.

وأكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية ستبقى تدعم القضية الفلسطينية والمقاومة حتى تحرير القدس وكل الأراضي المحتلة، وأوضح، في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال المؤتمر، أن 100 دولة تآمرت على سورية لتدميرها وأرادوا لها الاستسلام والخنوع والذهاب إلى دياجير الظلام، لكنها صمدت وانتصرت على الإرهاب وظلت الداعم الصادق للمقاومة، وشدد على أن سورية ستبقى مع المقاومة في الخندق نفسه وتحمل رايتها وتقف مع رجالها، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولو دفعت لقاء ذلك أثماناً باهظة.

من جهته أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يمكن تحرير القدس إلا بالمقاومة، لأن الولايات المتحدة الامريكية و”إسرائيل” ومن معهما يستخدمون كل الإمكانات المتاحة في العالم للظلم والاستبداد والعدوان، وشدد على أن المواجهة هي لإسقاط المستكبرين والمستعمرين في المنطقة، واستعادة فلسطين وكل الأراضي المحتلة.

وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه يواجه الظلم والعدوان وسيواصل نضاله حتى تحرير كامل أرضه، ولا منة لأحد عليه لأنه يقاتل نيابة عن الأمة العربية والإسلامية.

بدوره أكد الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري أن قضية فلسطين حية في النفوس وستظل كذلك حتى تحرير الأرض المحتلة وتطهيرها من الدنس الصهيوني، وأوضح أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو جرائم حرب واستهتار بالقانون الدولي.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن القدس قضية إيمان وتاريخ ومستقبل، وستبقى قريبة وأصبحت أقرب هذا العام بجهاد وصمود وبطولات الشعب الفلسطيني التي فاقت التوقعات، وأضاف: إن المقاومة أصبحت أقوى باعتراف الأعداء أنفسهم، وهناك أبطال بواسل من فلسطين ومن خارجها يواجهون الاحتلال.

من جانبه، قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، علي ولايتي، إن “الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة دولية وبات مصيره غامضاً”، وأكد أن “الكيان الصهيوني يحاول التغطية على هزائمه وإخفاءها”، مشيراً إلى أنه “لن يبقى موجوداً في السنوات الـ25 المقبلة”، فيما أكد رئيس جماعة علماء العراق، الشيخ خالد الملا، أن “حقنا في فلسطين هو ديني وعقائدي وتاريخي”، مشيراً إلى أن “فلسطين جزء من عقيدة المسلمين والحفاظ على العقيدة هو في الحفاظ عليها”، في وقت قال ممثل علماء المقاومة في موريتانيا الشيخ محمد بن فال: إنه “على الأمة الإسلامية أن تتحد حول قضية فلسطين”.