الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للنصر على النازية، متمنياً لروسيا الاتحادية دوام التقدم والازدهار.

وقال الرئيس الأسد في رسالته إلى الرئيس بوتين: أتقدم إليكم وإلى الشعب الروسي والمحاربين القدماء بأحر التهاني القلبية بهذه المناسبة، التي تؤرّخ لأحد أهم وأبرز الانتصارات التي حققتها الشعوب في سبيل حريتها واستقلالها، وتخلّد ذكرى ومآثر البطولات والتضحيات التي قدّمها الشعب الروسي في حرب قاسية سطّر فيها مآثر البطولة والدفاع عن الأرض.

وتمنى الرئيس الأسد لروسيا الاتحادية دوام التقدّم والازدهار والنجاح في سعيها الدؤوب نحو تكريس الأمن والاستقرار في العالم، ودفاعها عن القيم الإنسانية وعن مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي.