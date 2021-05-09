تشديد الرقابة على الأسواق والمواطن يشكو ارتفاع الأسعار

حلب- معن الغادري

مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد تكثف مديرية حماية المستهلك دورياتها الرقابية على الأسواق بهدف ضبط الأسعار وحالات الغش وذلك تطبيقاً للمرسوم 8.

فخلال اليومين الماضيين نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك /43/ ضبطاً تنوعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية والجمع بين نوعين من اللحم وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء.

وبيّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تمّ ضبط محل /سوبر ماركت/ في حي طريق الباب يبيع مواد غذائية (مشروبات غازية عدد 145 عبوة وحليب منكه عدد 11 عبوة وبسكويت عدد 14 قطعة وصلصة حارة عدد 10 عبوات) منتهية الصلاحية، وقد تمّ حجز المواد وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص. كما تمّ تنظيم ضبط بحق محل لبيع اللحوم بحي الفيض يقوم صاحبها بخلط كباب الغنم مع كباب الفروج وبيعه على أنه كباب غنم وتمّ تنظيم الضبط العدلي اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

كما ضبطت عناصر حماية المستهلك بحلب 1280 كغ من الخبز العلفي في محل في منطقة دير حافر بالريف الشرقي، وتمّ تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف موجوداً للقضاء واستكمال الإجراءات القانونية. وتمّت مصادرة 300 ليتر من المازوت و40 ليتراً من مادة البنزين في محل بدير حافر، وتنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تمّ إغلاق11 محلاً بالشمع الأحمر لارتكابها مخالفات متنوعة.

وفي السياق نفسه اشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع عدد كبير من السلع والمواد مع اقتراب العيد، مشيرين إلى أن المحال التجارية المختلفة ومنها محال الألبسة والأحذية تبيع منتجاتها دون أي ضوابط وعلى مزاج صاحب المحل، مؤكدين أن الدوريات الرقابية تتساهل في تطبيق القانون، وهناك ثغرات كثيرة يحاول البعض استغلالها والاستفادة منها وكل ذلك على حساب المواطن، داعين إلى التشدّد في قمع المخالفات وعدم التغاضي عنها لقاء مكاسب إضافية زادت مع صدور المرسوم.