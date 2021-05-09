روحاني: الغرب أقر أنه لا خيار إلا برفع الحظر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه في ظل صمود الشعب الإيراني اضطرّت القوى العظمى في العالم للنزول عن الشجرة والعودة إلى شروط الاتفاق النووي، قائلاً: “لقد بلغنا حداً أن الأميركيين والأوروبيين يعلنون صراحة أنه لا خيار أمامهم سوى رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي”.

وأعلن روحاني عن حصول التوافق بشأن رفع كل إجراءات الحظر تقريباً، وقال: إن مفاوضات فيينا مستمرة للبحث في بعض التفاصيل.

وكان رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي أعلن أنه “سيتم رفع العقوبات عن الأفراد الذين شملتهم العقوبات الأميركية”.

وأوضح عراقجي أنه “تم الاتفاق على رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والصناعة والتعاملات المالية والسيارات الإيرانية”، إضافة إلى “قائمة طويلة بأسماء الأفراد والكيانات في إيران التي سيتم رفع العقوبات عنها أيضاً.

وأضاف روحاني: إنّ “العدو كان قد فرض إجراءات حظر واسعة النطاق على بلادنا بهدف جعل إيران تعاني من المجاعة والفوضى، ولكن بجهود المسؤولين في البلاد وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الذي أدّى إلى الضغط على المواطن، لم نسمح بحدوث مجاعة في البلاد”.

وأعرب روحاني عن أمله بوصول لقاحات كورونا المشتراة عن طريق برنامج “كوفاكس” ومن الدول الأخرى إلى البلاد في غضون حزيران المقبل.

وكان مكتب الرئيس الإيراني قد أكد أن مباحثات فيينا حققت الأسبوع الماضي تقدّماً مناسباً رغم صعوبتها، مشدّداً على تفاؤل طهران بمستقبل المفاوضات.

من جانبه جدّد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف طلب طهران إلغاء كل العقوبات بشكل عملي وعاجل، مشيراً إلى أن الحديث عن تقدّم في مباحثات فيينا ووجود خلافات مؤشر على جدية المفاوضات.