“سيدات طرطوس” إنجاز الاستحقاق رفض للإذعان والإملاءات

طرطوس – وائل علي:

مع اقتراب موعد اليوم الوطني الكبير في السادس والعشرين من أيار الجاري يوم سيتوجه فيه السوريون لصناديق الاقتراع لممارسة حقهم في اختيار رئيسهم لفترة رئاسية جديدة، وهو اختبار جديد لهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي شنت عليهم، وكما رجال الوطن حملوا السلاح دفاعاً عن أرضهم وعرضهم فكذلك سيداته وبناته كانوا خلف رجالهم يداً بيد في الذود عن وطنهم وحماية استقلاله.

سيدات طرطوس بمناسبة الاستحقاق الرئاسي وفي تصريحات خاصة لـ” البعث” قالوا:

عليا محمود رئيس مجلس محافظة طرطوس وهي أول سيدة سورية تتولى هذه المهمة قالت عن هذا اليوم التاريخي: يوم 26 من أيار تاريخي ومفصلي ومصيري لأن الشعب السوري ينتخب رئيسه لذلك فإن الذهاب لصندوق الاقتراع والإدلاء بالصوت حق كفله وصانه دستور الجمهورية العربية السورية وهو واجب ومسؤولية كرمى لدماء شهدائنا وآلام جرحانا وتضحيات شعبنا وبطولات جيشنا وخيارنا وسنقوله بكل جرأة وثقة ووفاء لتبقى سورية سيادية موحدة قوية.

لقد خسر الأعداء جميع حروبهم وسيخسرون حرب الحصار الاقتصادي القذر الذي يستهدف لقمة المواطن وأثبتت الدولة السورية التي يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية والاقتصادية أنها دولة قوية بمؤسساتها وشعبها وقيادتها وهي اليوم تتجه نحو إنجاز استحقاقها الرئاسي الدستوري وفق منصوص دستور عام ٢٠١٢ الذي أقره الشعب الذي هو مصدر كل السلطات بثقة وثبات وقوة.

من جانبها المهندسة سراب خضور عضو مجلس نقابة المهندسين السوريين المركزية قالت: إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي في هذا الوقت بالذات تأكيد لسيادة الدولة السورية الداخلية وأنها رفضت الإذعان للمطالب الغربية بتقديم أي تنازلات ورسالة للعالم أن هذا الاستحقاق هو أمر سوري بحت يقرره الشعب السوري بممارسة حقه الانتخابي الذي منحه له الدستور وهو تسطير لانتصار الشعب السوري على الإرهاب وداعميه ومموليه وتتويجاً لانتصارات رجال الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والأمان ودحر الإرهاب .

ومن واجب كل سوري شريف المشاركة بالاستحقاق والدعوة للمشاركة إيماناً ببلد صامد بأساطير و ملاحم و بطولات شهداء الوطن الأبرار.

بدورها سعاد سليمان محمد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس قالت: أنا كفنانة تشكيلية ومواطنة سورية أستشعر إدراك السوريين بأهمية الاستحقاق الرئاسي التي تنبع أولاً من الظرف الزمني والسياسي الحالي لهذا الاستحقاق وكذلك من النتائج السياسية و الاقتصادية المترتبة عليه لاحقاً، و الأهم من هذا و ذاك هو دلالة إجراء الاستحقاق في وقته وحينه وفقاً للدستور السوري المعمول به من قبل الدولة السورية..

وعليه فإن المشاركة الجماهيرية الواسعة يوم الاستحقاق سيضمن تأسيساً حقيقياً لمرحلة نهوض اقتصادية و اجتماعية شاملة و على كافة المستويات، كما يؤدي إلى تحسين وتقوية عوامل المواجهة و الممانعة للدولة السورية ضد أعدائها أينما كانوا، مما سينعكس إيجاباً على مستوى الحياة للمواطن السوري و هو مطلوب .

أيضاً وأيضاً فإن المشاركة الجماهيرية الواسعة ستؤكد أن السوريين كل السوريين ملتزمون تمام الالتزام بالحفاظ على سيادة الدولة السورية و استقلالية قرارها تحت أي ظرف و لن يقبلوا بأي إملاءات خارجية تحت أي عنوان ، وهذا يعني بأن السوريين موحدين و مؤمنين بالنهج الذي سيؤمن لهم العبور إلى بر الأمان من خلال مرشحهم الرئاسي الذي لديه الخبرة السياسية والعلاقات الدولية والحيثية الشعبية والعمق الفكري والاستراتيجي ومخزون الصلابة والإيمان و المحبة و العطف ، من هنا فإن المشاركة الواسعة من قبل السوريين في الاستحقاق تعني الحفاظ على كرامة وقدسية دماء كل شهداء الجيش العربي السوري والفصائل المقاتلة المنضوية تحت راياته لتبقى سوريه عزيزة أبية حرة كريمة و ترابها مصان و ثوابتها الوطنية محمية و شعبها واحد موحد و علمها يرفرف خفاقاً في سمائها.