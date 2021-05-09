شيخ عشيرة الشنابلة في السويداء: الشعب السوري وحده صاحب الحق في اختيار مستقبله

السويداء – رفعت الديك:

بين الشيخ سعود نايف النمر شيخ عشيرة الشنابلة في محافظة السويداء أن الاستحقاق الرئاسي في بلدنا له أهمية خاصة في هذا الوقت بعد مرور عشر سنوات من الحرب على الارهاب الذي خاضتها سورية، والتي ارادت من خلالها الدول المتآمرة تفكيك الدولة السورية وإنهاء كل عوامل الارتباط الاجتماعي الموجودة بين أبناء الوطن، وأضاف: إن السوريين بوعيهم وتلاحمهم والتفافهم خلف قائدهم وجيشهم استطاعوا كسر شوكة الاعداء فحافظوا على وحدة وطنهم واستقلاله وسيادته.

وأكد الشيخ النمر أن الشعب السوري أثبت خلال السنوات العشر الماضية من الحرب العدوانية على سورية قدرته على الصمود والتحدي والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الحرب الظالمة التي تشن على الوطن، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً، بفضل تمسكه بوحدته الوطنية وتلاحمه مع جيشه الباسل، الذي أذهل العالم بصموده وانتمائه العقائدي ودحره للإرهاب، ونوه أن الايام القادمة ستثبت قدرة السوريين على تقرير مصيرهم واختيار من سيقودهم دون أي تدخل خارجي، وأن محبة السوريين وتلاحمهم كفيلة بتحقيق انجاز هذا الاستحقاق والانتصار فيه، مضيفاً أن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري هو دليل قاطع على استقلالية القرار السوري فالشعب السوري سباق في تعليم الشعوب دروساً في الحرية والديمقراطية.

وأكد الشيخ النمر أن صمود الشعب السوري وقوته وعزيمته كفيل بتحقيق الانتصار في كافة الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولفت إلى أن الشعب وجيشه وقيادته، الذي انتصر على الإرهاب وداعميه ومشغليه من قوى الشر والبغي والعدوان، سينتصر في الاستحقاق الدستوري القادم، معتبراً أن إقامة الانتخابات في موعدها المحدد صفعة لكل الأعداء الذين يحاولون التشويش عليها، ورسالة للعالم أجمع بأن السوريين هم أصحاب الحق في اختيار وتحديد مستقبلهم.