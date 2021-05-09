صيادلة حمص …الاستحقاق الرئاسي واجب وطني

حمص – صديق محمد

أكد صيادلة حمص بأن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني تتجلى فيه الديمقراطية الشعبية بأسمى صورها وفي يوم 26 أيار سنمارس حقنا الانتخابي وفاء منا لدماء الشهداء .

نقيب صيادلة حمص عبد الغفار سكاف أكد أنه علينا كسوريين أن نثبت أن القرار قرارنا وبأن القول والفصل لنا باختيار مرشحنا بدون أي تدخل من أحد ويجب المشاركة على أوسع نطاق لتكون رسالة واضحة للخارج ،ونحن كصيادلة سندلي بصوتنا ونشارك في هذا الاستحقاق بموعده وسنكون بين زملائنا من النقابات المهنية لنختار من يمثلنا ويحقق تطلعاتنا النقابية والشعبية .

بدورها الصيدلانية مها ابراهيم عضو نقابة صيادلة حمص قالت إن الانتخابات الرئاسية هي تأكيد جديد أن سورية دولة لا يمكن النيل منها ولا يمكن للأعداء أن يحققوا عبر الحصار ما فشلوا بتحقيقه في الميدان ،وليس من حق أحد في العالم تقرير مستقبل سورية إلا الشعب لذلك فإن المشاركة في هذا الاستحقاق حق دستوري وواجب وطني لهذا الشعب الذي قدم كواكب الشهداء وسنجسد ذلك عملاً بالتوجه لصناديق الاقتراع في السادس والعشرين من الشهر الجاري لاختيار مرشحنا ولمن يستحق أن يكون رئيساً وقائداً ولا يتنازل عن كرامة المواطن السوري ولا يساوم على سيادة الدولة .

من جانبها الصيدلانية رزان الصالح قالت إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لأن إنجاحها أكبر دليل على استمرار الحياة الدستورية ومشاركة كافة أبناء سورية هي أقوى رد على الحرب الإرهابية الظالمة التي استهدفت سورية ويجب أن نشارك بكل قوة وجدية ونظهر للعالم معنى الديمقراطية في بلد حارب الإرهاب ومشغليه وحقق النصر عليهم ،فالمشاركة في هذا العرس الوطني تعكس الوعي بأهمية هذه المرحلة كانطلاقة جديدة نحو حياة أفضل في كافة المجالات .

فيما قالت الصيدلانية وفاء العلي قالت إن إجراء الانتخابات في موعدها دليل على استقرار سورية ورسالة تحدي تثبت أن سورية صمدت وانتصرت ،وسنختار من يمثل طموحات الشعب ويحارب الإرهاب ويحافظ على تراب وطنه وشعبه وسنكون أوفياء للوطن ونشارك في الإدلاء بأصواتنا في الاستحقاق الرئاسي بكل محبة ووطنية .