كادر جديد لبراعم حماة بكرة القدم بطموح المنافسة

حماة- منير الأحمد

شكّلت اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في حماة الكادر الإداري والتدريبي لفريق البراعم الذي سيشارك في بطولة المحافظات للبراعم لمواليد (2010-2011) المقرّر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أيار الجاري، حيث ضمّ الكادر الإداري والتدريبي كلاً من الكابتن خالد حوايني مشرفاً، وطلال طربين مديراً للفريق، ومازن جمال الدين إدارياً، ونضال رجب مدرباً، وماهر الحسن وتمام قاشوش مساعدين للمدرب، ورضا القاسم مدرباً للحراس، وقصي إدلبي منسقاً إعلامياً.

مشرف الفريق الكابتن خالد حوايني أشار لـ”البعث” إلى أن فريق البراعم الحالي يضمّ خامات ومواهب واعدة تمّ استقطابها من مختلف أندية المحافظة، كالطليعة والنواعير وعمال حماة وشرطة حماة، وسيكون له مستقبل جيد. وأكد حوايني أن الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم في الأندية الممارسة للعبة ويؤسّس لمستقبل زاهر لها.