متميزو سورية يحققون نتائج باهرة في مؤتمر للبحث العلمي في موسكو

اللاذقية – مروان حويجة:

حصل فريق المركز الوطني للمتميزين في اللاذقية على مراكز متقدمة في مؤتمر قراءات كولوموغروف، الذي أقيم عن بعد بمشاركة عدة دول.

وفي تصريح خاص لـ “البعث” ذكر الدكتور مثنى القبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين أن متميزي سورية نجحوا في تحقيق نتائج باهرة في مؤتمر قراءات كولوموغروف، الذي أقيم عن بعد في مركز متميزي موسكو في الفترة ما بين ٣ إلى ٦ أيار الجاري، وذلك في خمسة أبحاث علمية أنجزها طلبة المركز من المرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي، حيث حصل كل من الطلبة المتميزين: سلمان ضاهر ميدالية فضية وجعفر ميّا ميدالية برونزية وإبراهيم معلاّ ميدالية برونزية وبتول سعّود شهادة تقدير وعلاء حسين.

وأوضح د. القبيلي أن مجموع الأبحاث التي تم عرضها في المؤتمر قاربت ١٨٨ بحثاً علمياً في العلوم الأساسية والعامة والمخبرية والمعلوماتية، كانت كما يلي: العلوم ٥٢ بحثاً، المعلوماتية والنمذجة الرياضية ١٧ بحثاً، الفيزياء ٢٤ والكيمياء ٢٥ بحثاً والرياضيات ١٠ والدراسات الإنسانية ٦٠ بحثاً. وشارك في المؤتمر أبحاث علمية من روسيا، كازاخستان، روسيا البيضاء، أوكرانيا، تايلاند ، وسورية. وقد حصل متميزو سورية على هذه النتائج بعد تقديم عروضهم وأبحاثهم من خلال الفيديو كونفرانس.

وأكد القبيلي على أهمية هذه النتائج الباهرة التي يحققها متميزو سورية تباعاً من عام لآخر بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يلقاها المركز الوطني للمتميزين من السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد لخلق جيل متميز في المهارات العلمية والبحثية وتجسيد هذه المهارات إبداعية في مختلف مجالات العلوم، ولفت إلى متابعة هيئة التميز والإبداع لبرامج وجهود وخطوات صقل وتنمية مهارات الطلبة المتميزين ورفدهم بكل الاحتياجات والمقومات التي تنهض بمستواهم الإبداعي بشكل مستمر.