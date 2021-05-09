مدير أوقاف اللاذقية: المشاركة في الانتخابات واجب ديني وأخلاقي ووطني 

اللاذقية – مروان حويجة:

أكد مدير الأوقاف في محافظة اللاذقية الدكتور محمد عليو أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية هو واجب ديني وأخلاقي و وطني . وفي تصريح لـ ” البعث ” قال د.عليو: إن الصوت الانتخابي هو قبل كل شيء أمانة و بالتالي إدلاء المواطن بصوته إنما يأتي من باب أداء الأمانة، ومن معاني الأمانة التي حضّ عليها الدين الإسلامي من خلال أمانة الاختيار، وتشمل أيضاً أداء الأمانة الوفاء لدماء الشهداء الأبرار العظام الذي ارتقوا و ضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن وأيضا عربون وفاء للجرحى ولجيشنا الباسل ولكل من ضحى ليبقى الوطن صامداً راسخاً في وجه الحرب العدوانية.

وأكد مدير أوقاف اللاذقية أن شعبنا الأبي الذي صبر و صمد و صابر و تحمّل آثار عشر سنوات من أعتى حرب عدوانية تشن على بلدنا الغالي فأنه سيقدّم في هذه الانتخابات رسالة لكل من يتربّص شرّأ بهذا البلد ولكل من يستمر في دعائه أن بلدنا الذي صمد و واجه و أفشل كل أساليبهم العدوانية في الميدان والاقتصاد و التضليل فإنه سينتصر في هذا الاستحقاق و في كل استحقاقاته الوطنية لأنها تعبّر عن السيادة و الاستقلال و الكرامة و هذه كلها قدمنا التضحيات لأجلها بدماء شهدائنا الأبرار و بانتصارات حماة الديار و لذلك فإننا سنبقى الأبناء البررة لوطننا و سنمضي في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بامتياز في ظل هذه الظروف التي نصرّ فيها أكثر من أي وقت مضى على ترسيخ مقومات الصمود من خلال التمسك بخياراتنا الوطنية لنبني سورية الأقوى.