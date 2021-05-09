“مزارعو طرطوس” الاستحقاق تكريس لسيادة الدولة

طرطوس- رشا سليمان:

رغم انشغال مزارعينا بهموم الأرض والمواسم والمحاصيل وتسويقها لاتغيب عنهم يوميات الوطن ومتابعات مجرياته وأحداثه ، ويظهر ذلك في تفاعلهم مع الاستحقاق الدستوري القادم لأنه يشكل بالنسبة لهم أحلاماً كبيرة وآمالاً ينتظرون تحققها لتستمر مسيرة الصمود والتحدي…ترى ماذا قال مزارعو طرطوس عن الاستحقاق الدستوري…؟

المزارع حسن العيسى من منطقة سهل عكار قال: إن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني، مؤكدا أن جماهير الفلاحين ستتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرجل المناسب، والقائد الحكيم القادر على تمثيل الفلاحين و المدافعة عن حقوقهم، ويولي الزراعة الاهتمام الأكبر لناحية تأمين مستلزمات الإنتاج وكل ما يحتاجه الفلاح في زراعته، ومساعدته في تصريف إنتاجه، خاصة أن الزراعة و العاملين بها يشكلون النسبة العظمى من مكونات الشعب السوري ويحقق للدولة الأمن الغذائي بشكل شبه تام، والتوجه إلى صناديق الاقتراع في هذه الظروف وفي الوقت المحدد يدل على قوة الدولة وصلابتها ومتانتها رغم كل الصعاب والظروف الصعبة التي مرت بها ، فإن الاستحقاق في تاريخه المحدد يعتبر تحد كبير ومعركة لا تقل عن المعركة التي خاضها الجيش البطل.

في حين قال المزارع محمد علي ننظر إلى الاستحقاق على أنه خطوة داعمة للفلاحين في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها من غلاء لتكاليف الإنتاج والخسارات المتكررة التي تلحق بهم جراء العديد من الأسباب، و الذي لم يعد يقوى على الانطلاق ، سنقوم بانتخاب الرئيس الذي يحقق أحلامنا وطموحاتنا في تأمين مستلزمات الزراعة ودعم الثروة الحيوانية، و تحسين الواقع ومعيشة الفلاح، وخاصة في هذه الأزمة التي مرت بها سورية التي أثرت على الفلاح بسبب غلاء تكاليف الإنتاج وسوء تصريفه بسبب الحصار الاقتصادي الذي انعكس سلبا على الإنتاج، و أمل الخلاص لسورية من كل أشكال العدوان والتدخل الخارجي والحصار الجائر.

و اعتبر عاطف حمود رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية أن الاستحقاق الرئاسي هو تكريس لسيادة الدولة السورية، وهو انتصار سياسي لها رغم الضغوط السياسية الخارجية التي تتعرض لها من قبل الدول الغربية، و هذا الاستحقاق شرعي و يكتسب شرعيته من خلال المشاركة بالانتخاب على اوسع نطاق، و إن انجاز هذه الانتخابات الرئاسية في وقتها هو انجاز سياسي يساهم في إيجاد حل سياسي للازمة السورية ويقطع الطريق على من يريد التغيير من خلال الدول الغربية وهو شأن سوري داخلي بدون اي تدخل خارجي .

وأكد م. أحمد رضوان رئيس مجلس بلدة الصفصافة أن الانتخابات الرئاسية هي تأكيد على سيادة القرار السوري، وممارسة حق الانتخاب ليس مجرد حق وواجب وإنما هو مشاركة في صون بناء الوطن، وتأكيد على عزيمة الشعب السوري في استمراره نحو الحياة، كما تأتي الإنتخابات تتويجاً لانتصارات هامة تحققها سوريا ضد الأرهاب وتكريس لسيادة الدولة السورية، وضرورة قصوى لكسر الرهان على الخارج ( الشعب هو مصدر اي شرعية )، و المشاركة بالانتخابات ضرورة قصوى وتوازي أهمية الانتصار العسكري، وعبور باتجاه سورية الأمان والاستقرار والبناء، وتصويت ضد الارهاب والقتل والتخريب والعبور الى مستقبل أفضل.

و أضاف رضوان لايختلف اثنان على أهمية المرحلة المقبلة التي تعيشها سورية ( دولة وشعب ) لجهة ان الاستحقاق يأتي في مرحلة استثنائية تمر بها البلاد وخطوة مهمة باتجاه التعددية السياسية وبناء سورية المتجددة، وإن وجود أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية هو أمر ديمقراطي، وبما أن الشعب هو مصدر الشرعية، وأكد على المشاركة بهذا الاستحقاق وانتخاب من حارب الإرهاب ولم يرتهن للخارج ومن حفظ وصان كرامة شعبه.