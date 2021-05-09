نتائج غريبة في ختام الدوري الممتاز بكرة القدم

اختتمت عصر اليوم منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة مباريات الجولة السادسة والعشرين (الأخيرة)، والتي لم تكن نتائجها مؤثرة إن كان لجهة التنافس على اللقب الذي حسمه تشرين منذ الجولة الماضية، أو لجهة التعرف على هوية صاحبي بطاقتي الهبوط للدرجة الأولى اللتين كانتا من نصيب فريقي الساحل والحرية.

فعلى ملعب الباسل في حمص تعرض تشرين المتوج بلقب المسابقة لخسارة مفاجئة أمام مضيفه الكرامة بهدفين لواحد، وعلى الرغم من تقدم البحارة بهدف محمد المرمور إلا أن الكرامة رد بهدفين عبر نصوح نكدلي وعلي زكريا.

وحقق الجيش فوزا ملفتا على حساب ضيفه جبلة حامل لقب الكأس بأربعة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجلاء في دمشق، ولم يكتمل لقاء الساحل وضيفه الوحدة الذي استضافه الملعب البلدي في طرطوس، حيث اضطر حكم اللقاء أحمد خليفة لإعلان صافرة النهاية في الدقيقة 65 إثر عدم اكتمال النصاب القانوني لأصحاب الأرض، وكانت النتيجة تشير حينها إلى تقدم البرتقالي بستة أهداف نظيفة.

مباراة ملعب الباسل في اللاذقية والتي جمعت حطين بضيفه الوثبة لم تعرف تسجيل أهداف لتنتهي بالتعادل السلبي، فيما حقق الشرطة فوزا معنويا على مضيفه الطليعة بهدف سجله قاسم بهاء في المباراة التي استضافها الملعب البلدي في حماة.

كما اختتم فريق الاتحاد مشواره في المسابقة بفوز مستحق على ضيفه حرجلة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد الأحمد ورأفت مهتدي في المباراة التي جرت على ملعب الحمدانية ، وواصل الفتوة نتائجه المتميزة بفوزه على ضيفه الحرية بثلاثة أهداف لواحد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الفيحاء في دمشق، سجل للفتوة ميسرة عرسان وأسعد الخضر هدفين، فيما سجل للحرية احمد الدبل.

في ضوء هذه النتائج استقر الترتيب النهائي للدوري الممتاز على الشكل التالي: 1- تشرين 59 نقطة

2- الجيش 57 نقطة 3- الكرامة 52 نقطة 4- الوحدة 47 نقطة 5- حطين 45 نقطة 6- الطليعة 36 نقطة 7- جبلة 29 نقطة 8- الإتحاد 29 نقطة 9- الشرطة 27 نقطة

10- الوثبة 26 نقطة 11- الفتوة 24 نقطة 12- حرجلة 23 نقطة 13- الساحل 17 نقطة 14- الحرية 15 نقطة.

“البعث”