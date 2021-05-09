وزارة الصحة تستلم /40/ سيارة إسعاف متطورة من منظمة الصحة العالمية

دمشق- حياة عيسى

استلمت وزارة الصحة /40/ سيارة إسعاف مجهزة بتجهيزات إسعافية متطورة حسب النظام الأوربي من منظمة الصحة العالمية، ولاسيما بعد الاتفاق المبرم بين الجهتين على استجرار السيارات وفق تنسيق ممنهج.

وبيّن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح للإعلام أن استلام السيارات في الوقت الراهن له أهمية كبيرة لدعم منظومة العمل الطبي، علماً أن جزءاً كبيراً من عمل المنظومة متعلق بالعمل الإسعافي، حيث تمّ وضع برنامج لتوزيع السيارات بمجرد وصولها إلى ميناء اللاذقية من خلال التنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات، وكل محافظة حسب الحاجة والضرورة.

وبين الغباش أن من سيارات الإسعاف الـ/40/ هناك /10/ سيارات دفع رباعي ستوزع للمحافظات ذات الطبيعة الجبلية أو المناطق صعبة الوصول بسيارات الإسعاف العادية، وباقي السيارات سيتمّ تسليمها للمديريات لتبدأ عملها بشكل فوري، مؤكداً أن رفد الوزارة بتلك السيارات في الوقت الحالي مهمّ جداً كون الوزارة تسعى لتعزيز إمكاناتها المادية والبشرية لترميم المنظومة ودعمها لتلبية الاحتياجات الطبية والخدمية، مع الإشارة إلى وجود تنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لرفد منظومة الإسعاف والطوارئ بالمزيد من آليات الإسعاف التي تلعب دوراً في عمل القطاع الصحي.

رئيسةُ بعثة منظمة الصحة العالمية وممثلتها في سورية الدكتورة اكجمال مختوموفا، بيّنت أنه تمّ زيادة التشبيك والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي، ولاسيما أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عملت المنظمة على تقديم /51/ سيارة إسعاف حديثة ومتطورة، مشيرةً إلى أن برنامج الرعاية الصحية الأولية في سورية متطور، وهناك تعاون مع الوزارة لتطوير نظام الإحالات إلى المشافي.

وأضافت مختوموفا أن النظام الصحي في سورية متطور جداً وشهد تقدماً ملحوظاً قبل الأزمة، وخلال الأزمة تعرّض للعديد من النكسات، ولكن مازال يقدم الخدمات اللازمة والمنظمة تسعى للتعاون والتنسيق مع الوزارة بهذا الشأن، وهناك جهود من قبل الوزارة لزيادة عدد الأسرّة لمرضى كوفيد-19 حيث تمّ إنشاء مركز عمليات طوارئ ومشفى الطوارئ لمحاربة الوباء والتصدي له.