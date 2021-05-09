٣٨٢ مليوناً قروض للمزارعين ونقص السماد سببه التمويل

طرطوس- محمد محمود

بلغت قروض المصرف الزراعي في طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أيار 382.5 مليون ليرة سورية، حيث أكد قصي عبد اللطيف مدير المصرف الزراعي في طرطوس قيام المصرف بمنح قروض مختلفة للقطاع الخاص والقطاع التعاوني على حد سواء: (قروض زراعية- قروض زراعية صناعية)، بمعدل فائدة أقل من 1% للقطاع التعاوني.

وبيّن عبد اللطيف أن التمويل تم وفق ثلاثة آجال، حيث مُنحت قروض قصيرة الأجل لخدمة البيوت البلاستيكية، وغيرها من خدمات الزراعة المحمية، والأشجار المثمرة، وتربية الفروج، وقروض متوسطة الأجل كتجهيز آبار ارتوازية، وشراء أبقار حلوب، وقروض طويلة الأجل كإنشاء مباقر وتجهيز برادات- وشراء تجهيزات زراعية: حصادات وجرارات، وقروض تشجير واستصلاح.

وفيما يخص توفر مادة السماد الزراعي، وآلية توزيع السماد في المحافظة، أوضح مدير المصرف أن الظروف الاقتصادية أثرت كثيراً على توفر مادة السماد، ولكن رغم ذلك قام المصرف بتمويل المادة وتوزيعها على المزارعين، وكانت الأولوية هذا العام بتوزيع كميات السماد المتوفرة لمادة القمح، وكان إجمالي الكميات الموزعة في المحافظة حتى تاريخه: 796 طن سوبر فوسفات، و689 طن آزوت (يوريا)، و28,65 طناً من مادة البوتاس، حيث تم توزيعها بناء على التنظيمات الزراعية الصادرة عن الوحدات الإرشادية، ووفق المعادلة السمادية الموجودة بجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، وحول فعالية الأسمدة، بيّن عبد اللطيف أن الأسمدة الموجودة مختبرة وذات فعالية جيدة.

وفيما يخص وضع المتضررين من الحرائق في محافظة طرطوس، أكد عبد اللطيف قيام المصرف بمنح تعويضات قدرها مليار و403 ملايين و817 ألف ليرة سورية للمتضررين في عام 2020، وحالياً يتم العمل على صرف تعويضات أضرار مادة الحمضيات، حيث استفاد منها حتى الآن 854 شخصاً.