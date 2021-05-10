احذروا من العفن على جدران البيوت

‏يمكن للعفن على جدران البيوت أن يسبب أمراضاً مختلفة، ويعتبر العفن خطيراً للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فقد يتسبب بوفاتهم، والعفن ليس مجرد عيب خارجي على الجدران، بل هو يتشكل من خلال تراكم أنواع مختلفة من الفطريات المجهرية.

وحذر مكسيم دياكوف، الخبير بقسم الفطريات بكلية علم البيولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، إن من أن بعض هذه الفطريات مسببة للأمراض، أي أنها يمكن أن تتكاثر في الأنسجة البشرية وتؤدي إلى أمراض خطيرة مثل داء الفطريات والحساسية. وقال: الإنسان صاحب الجسم السليم يقاوم تأثيرات الفطريات إذا كان تركيز هذه العوامل المرضية منخفضاً، ولكن إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة أو خضع لعملية جراحية، فهو في دائرة الخطر.

ولفت الخبير النظر إلى أن الإنسان يكون أكثر عرضة للعدوى الفطرية عند اضطراره لتناول المضادات الحيوية. وأوضح دياكوف أن “البكتيريا الموجودة على الجلد والأغشية المخاطية هي خط الدفاع الأول للجسم، ضد الالتهابات الخارجية. عندما ندمرها بالمضادات الحيوية، يمكن للفطريات المسببة للأمراض أن تستقر هناك بسهولة”، وأضاف: إن سكان الشقق التي تتوضع بقع العفن الداكنة على جدرانها معرضون لخطر الإصابة بالحساسية، لأن الجراثيم التي يطلقها العفن تسبب الحساسية، وأشار الخبير إلى أن المنظفات تساعد فقط في القضاء بشكل مؤقت على الفطريات على الحيطان.