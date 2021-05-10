اسناداً للقدس.. المقاومة الفلسطينية تمطر العدو بالصواريخ

وفت المقاومة الفلسطينية بوعدها، ووجّهت “ضربة صاروخية” للعدو الإسرائيلي في القدس المحتلة ومستوطنات غلاف غزة، “رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”، داعية العدو الإسرائيلي إلى فهم الرسالة جيداً، متوعّدة إياه بـالقول: “إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا”.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية آلية عسكرية بصاروخ “كورنيت” موجّه، وفق بيان لها، أكدت فيه، أنها أصابتها “بشكل مباشر”، كذلك استهدفت بصلية صاروخية كبيرة من 30 صاروخاً، مستوطنة سديروت، فيما أفادت “القناة 13” العبرية، بسماع “صوت 4 انفجارات” في منطقة القدس المحتلة.

وكانت قيادة المقاومة الفلسطينية في الغرفة المشتركة قد أمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى الساعة السادسة مساءً، “لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

وفور دوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة، أمرت شرطة الاحتلال في المدينة وقف مسيرات المستوطنين، كما تمّ إخلاء الكنيست هلعاً من إطلاق المقاومة للصواريخ على القدس المحتلة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن المقاومة “توافقت على إسناد القدس وأهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود”، مؤكدةً أنه “حتى يفهم الاحتلال أنه عندما قالت قيادة المقاومة أن على العدو أن ينتظر الرد في كل لحظة إنه كان يتوجب عليه أن يرفع يده عن القدس ويوقف إرهابه”، فيما قالت لجان المقاومة إن “معركة الشرف مستمرة والمقاومة ستواصل ضرب الاحتلال الاسرائيلي”، مشيرة إلى “بدء الرد العسكري على العدوان والإجرام الصهيوني”، قائلةً: “ردنا بدأ بقصف المغتصبات برشقات صاروخية مكثفة”.

وفي المقابل، قصف جيش العدو مدينة بيت حانون شمالي غزة، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال وجرح آخرين. وبعد القصف الذي طال غزة، واصلت المقاومة إطلاقها لرشقات صاروخية تجاه المستعمرات الصهيونية.

وكانت مسيرات استفزازية لمستوطنين، قد جالت قرب باب العامود، وفي شارعي صلاح الدين والواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق إلى حائط البراق، داخل المدينة القديمة. وبسبب هذه المسيرات الاستفزازية، اندلعت مواجهات عنيفة مع المقدسيين، بالقرب من باب العامود.

وفي حي الشيخ جراح، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على أهله، بعد اقتحام نواب في “الكنيست” ومستوطنين، الحي المقدسي، الذي يعمل الاحتلال على تفريغه من سكّانه المقدسيين، عبر سرقة منازلهم لصالح المستوطنين، وطردهم منه.

كذلك، اعتقل جنود الاحتلال عدداً من الأهالي الذين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام، التي حصلت تحت حماية ومؤازرة عسكرية صهيونية كبيرة.

وكان عدد إصابات اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، في صباح اليوم، قد تجاوز 300 جريح، بعضهم إصاباتهم بليغة. وقد استخدم جنود الاحتلال، خلال محاولتهم تفريغ المسجد الأقصى، من المعتكفين فيه، تمهيداً لمسيرة المتطرفين الصهاينة، قنابل الصوت والدخان والرصاص المعدني.

وكشفت مصادر عن نشر 10 آلاف من شرطة الاحتلال في القدس، موضحة أنه “رقم غير مسبوق”، كما تحدّثت عن أضرار كبيرة في مسجد قبة الصخرة جرّاء الاعتداءات، في وقتٍ منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من دخول الأقصى، وقامت أيضاً باعتقال المصابين، بعد إصابة عددٍ من الشبّان خلال المواجهات.

وأكد الشباب المرابطون في القدس أن لدى المسعفين معدات بسيطة ونقصٌ حاد بالأدوات الطبية، وأن هناك مناشدات من الفرق الطبية المتطوعة لمن يستطيع بالذهاب إلى الأقصى.

مفتي القدس الشيخ محمد حسين قال: إن ما يجري “عدوان عن سبق وإصرار من الاحتلال على الأقصى والفلسطينيين”، فيما دعت فصائل المقاومة إلى إعلان النفير الآن في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل عام 48، مؤكدة أنها ستواصل المعركة في الدفاع عن القدس وحي الشيخ جراح، وقالت: “لستم وحدكم يا أهالي القدس.. نحن معكم ولن نترككم وحدكم”.

وتوجّهت “حركة الجهاد” بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني المرابط في المسجد الأقصى، بمنطقة باب العامود، وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيدة “بالصمود العظيم الذي جسده المقدسيون والمرابطون ومن خلفهم جموع شعبهم على مدار ليالي شهر رمضان المبارك”.

وإذ لفت البيان إلى أن “المعركة التي أشعلها الإرهاب الصهيوني في القدس سترتد في وجه الاحتلال وسيطال لهيبها رأس الاستيطان والتهويد”، أكد أن “الشعب ومقاومته الباسلة لن يسمحا لمشروع الاستيطان والتهويد والإرهاب أن ينجح في سرقة الأرض واقتحام المقدسات”، ودعا الشعب الفلسطيني إلى “مسيرات غضب إسناداً للمقدسيين وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني وانخراطه في فعاليات الانتفاضة المباركة التي اشتعلت شرارتها خلال شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة”.

واستنكرت الصمت المريب للمنظمات الدولية التي أصابها “العجز والضعف”، مضيفة “باتت وظيفة المنظمات الدولية تبرير جرائم الاٍرهاب المنظم الذي تمارسه قوى الاستكبار”.

بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد الانتفاضة، وإلى التوافد الشعبي إلى القدس لكسر الطوق والتصدي لاقتحام الأقصى، واعتبرت أنّ “انتفاضة الأقصى هي الرد الأبلغ على التطبيع والمساومة”.

عضو المكتب السياسي لحركة “أبناء البلد” أحمد خليفة قال: إن “شعبنا يقول اليوم إنه لن يقبل بنكبة أخرى”.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة فشدد على أنّ “ما يجري في مدينة القدس المحتلة من اقتحامات للمقدسات ومصادرة الأراضي واعتداءات على الشبان المقدسيين جريمة بوضح النهار أمام العالم”.

وفي لبنان، شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية عشرات المسيرات، أكد المشاركون فيها مواقفهم الداعمة للقدس وأهلها، مع التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

في هذا السياق، أكد الفلسطينيون في لبنان دعمهم الكامل لحراك المقدسيين وثورتهم المستمرة، مشددين على “ضرورة التوحد لمواجهة اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين والمرابطين في الأقصى”.