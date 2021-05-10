الرفيق الأسد وسلوم ومرعي المرشحون لانتخابات الرئاسة 2021.. والحملة الانتخابية 16 الجاري

دمشق- سنان حسن:

أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم أسماء المرشحين النهائية لخوض الانتخابات الرئاسية، وهم الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بشار حافظ الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي اليوم: اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها.

وأضاف اللحام أن المحكمة حددت الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ16 إلى الـ24 من شهر أيار الجاري ويحدد يوم الثلاثاء الـ 25 منه يوم صمت انتخابي.

وأشار اللحام إلى أن المحكمة تعمل وفق الدستور والقانون، مستندة إلى الوثائق الرسمية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة المرفقة مع طلبات الترشيح، ولا تلتفت إلى الإشاعات أو التشويش أو الشكاوى ضد أي مرشّح لا تستند إلى وثائق.