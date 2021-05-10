القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية والفرات تعلن تأييدها التام والمطلق للرئيس الأسد

الحسكة – اسماعيل مطر:

أعلنت قبيلة شمر في سورية بكافة عشائرها على امتداد مساحة الوطن تأييدها المطلق والراسخ عن قناعة واثقة لا تنتهي باختيار الرئيس بشار حافظ الأسد لولاية دستورية جديده مثمنين عاليا صموده الشجاع خلال سنوات الحرب الظالمه على سورية شعبا وقيادة معتزين بقيادته الحكيمة التي قادت الوطن في احلك الظروف وأصعبها خطورة وتجاوزها بحكمة القائد الصابر المؤمن الشجاع

ولفت البيان الذي تلقت ” البعث” نسخة منه نحن اليوم إذ نعلن التأييد والولاء والاختيار ونستند الى وقائع ومواقف الربان الذي سيعبر بنا الى شاطئ الامان والاستقرار في وطن منتصر تزينه حلة الشموخ والكبرياء

وأكدت قبيلة شمر البوليل وبمناسبة الاستحقاق الرئاسي القادم بأنها تعاهد ابناء قبيلة شمر العربية برموزها الاجتماعية وقاماتها الثقافية والعلمية والمهنية والاقتصادية والدينية وجميع افرادها ان تقف وقفة رجل واحد في يوم ٢٦ أيار المقبل موعد الاستحقاق الرئاسي لنقول نعم لقائد الوطن الرئيس (بشار حافظ الاسد) نعم لعهد الوفاء الذي قطعته على نفسها قبيلة شمر في بذل الغالي والنفيس لعزة الوطن والحفاظ على مقدساته الثلاث علم الوطن و جيش الوطن و قائد الوطن .

وأصدرت قبيلة السادة البكارة بيانا اكدت فيه بان قبيلة السادة البكارة وبكافة رموزها الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية المهنية بأنها ستقابل الحب بالحب والوفاء بالوفاء والإخلاص بالإخلاص لباني سورية الحديثة الذي اصبحت سورية من خلاله قلب العالم النابض وان سورية هي قبلة ومحجاً لكل احرار العالم وان هذه الانتخابات هي منعطفا تاريخيا هاما في حياة السوريون وهي انتصار لمحور المقاومة الذي تقوده سورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وهزيمة لمحور الشر الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وهو ايضا انتصار لأرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة تراب الوطن واستنكرت القبيلة في بيانها جميع انواع السرقات التي يقوم بها المحتلين الامريكي والتركي وأدواتهما المرتهنة من سرقة ثروات الوطن وعمليات الخطف والترويع والتهجير الممنهجة.

في وقت اصدرت قبيلة الشرابين بيانا اكدت من خلاله الرفض المطلق لكل أنواع الإحتلالات على الأرض السورية وكل تواجد أجنبي غير شرعي ودعم المقاومة الشعبية ضده وضد المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم البلاد والعباد

والالتفاف حول قدسية العلم السوري والاعتزاز براية الجمهورية العربية السورية وبثبات وصمود الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب بمسمياته

وأكدت القبيلة استعدادها التام والجماهيري للاستحقاق الدستوري في 26 أيار الجاري للوقوف إلى جانب السيد الرئيس بشار الأسد صمام الأمان للشعب السوري وتعلن ولاءها وانتماؤها لسيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد .

ودعت قبيلة الشرابين جميع أبناء الوطن بالوقوف صفاً واحداً ويداً واحدةً ووقفة رجل واحد لمواجهة الحرب الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري والتأكيد على الأخوة والمحبة والسلام بين كافة مكونات المجتمع السوري والالتزام بالخيارات الوطنية التي تؤكد الهوية السورية وعدم الإنجرار خلف الدعوات والنزعات الطائفية التي تهدف إلى النيل من التماسك المجتمعي وروح الألفة بين أبناء الشعب الواحد..فيما دعت عشيرة المحاسن في منطقة الشدادي جميع الابناء من ظلل وغرر بهم في المنطقة الى العودة الى حضن الوطن والدفاع عنه ضد الاحتلاليين اللاشرعيي الأمريكي والتركي وأدواتهما وأكدت ان سر الصمود والانتصار هو السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي قاد سورية الى بر الامان وان موعد الانتخابات هو يوم تاريخي ومفصلي هام وان ابناء عشيرة المحاسن سيقلون نعم للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

من جهتها وفي بيانا اخر مماثل دعت عشيرة الصبح الى مقاومة الاحتلال الامريكي والتركي اللاشرعي الذي يقوم بسرقة مقدرات الوطن من قمح ونفط وغاز وإتباع سياسة التعطيش من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في قطع مياه الشرب عن نحو مليون نسمة في الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها. واكدت عشيرة الصبح تأييدها المطلق والداعم للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي هو صمام الامن والامان وقد اكدت قبيلة طي العربية في سورية في بيانا اصدرته التأكييد على المواقف الثابتة والأكيدة والمؤيدة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في الانتخابات وان السوريون جميعا سوف يحولون هذه الانتخابات الى عرس وطني كبير وان قبيلة طي العربية وبكافة رموزها الاجتماعية والثقافية والعلمية والمنهية وجميع افرادها صغيرا وكبيرا اذ تقف وقفة رجلا واحد يوم الانتخابات الداعمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وأنها وفيه للعهد الذي قطعته على نفسها بالدفاع عن تراب الوطن وبذل الغالي والنفيس.

كما اكدت عشيرة السادة العبد كريم في الجزيرة السورية بان ابناء العشيرة كما هو حال ابناء الوطن عموما سوف يتقاطرون من كل حدب وصوب الى مراكز الانتخابات لأنها تمثل القيم الرفيعة السامية ولأنها تمثل ماضي وحاضر ومستقبل الامة وان السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد هو يمثل جميع هذه القيم النبيلة والمواقف الشجاعة المشرفة فقد استطاع بحكمته الفذه وصموده الاسطوري وشجاعته قيادة سورية الى شواطئ الامن والأمان واعتبرت العشيرة بأنه عندما نصوت بالدم لسيد الوطن وعظيمها بأننا نصوت للدماء الطاهرة التي روت ثرى الوطن فهذه الانتخابات هي لعزة وكرامة الوطن مؤكدة على الثوابت الوطنية الراسخة وأدانت عشيرة العبد كريم جميع الوجود الامريكي والتركي وأدواتهما المرتهنة اللاشرعي التي عملت على تحويع وتعطيش وتنكيل ابناء الوطن وان تلك الممارسات اليائسة والمؤيسة لن تنال من صمود ابناء الوطن وأنها تفتخر بالتعايش السلمي مع كافة مكونات الوطن وان هذا الفسيفساء الجميل هو سر الصمود والانتصار والذي حاول الاعداء على النيل منه لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل نتيجة للوعي الشعبي الذي تكرس طيلة العقود الماضية في سورية الخير والمحبة والتسامح والخصارة والابجدية واشارت بان هذه الانتخابات هي تجسيد لمعنى الانتماء والولاء والعزة والكرامة للوطن وسيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

فيما دعت عشيرة الحسون ” قبيلة الجبور” في بيان اصدرته تأييداً ودعما للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الى ابناء الجزيره الغيارى بان عشيرة الحسون كما كل القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية وفيه لدماء الشهداء الأبرار من عسكريين ومدنيين مؤكدة على وحدة سورية و تعلن دعمها ووقوفها خلف مرشح الجماهير ربان السفينة القائد الرمز الدكتور بشار الأسد .كما تؤكد تستنكر وتدين بشدة الوجود الغير الشرعي للاحتلال الأمريكي والتركي .كما نستنكر كل الجرائم الدوليه التي قام بها المحتلين من نهب وسرقة ثروات الوطن واتباع سياسة التعطيش والتهجير في ظل صمت دولي عن كل هذه الجرائم

فيما اكدت قبيلة الجبور تمسكهم وتجذرهم بتراب الوطن الذي هو الأغلى لأنه العزة والكرامة والوجود مؤكدين أنهم ماضون في مقاومة المحتلين الامريكي والتركي وأدواتهما العميلة كما قاموا في السابق الاحتلال العثماني والفرنسي وان هذا الاحتلال سيطرد مهزوما من كامل الحغرافيا السورية وهذا ما ستثبته الايام القادمة .معلنين رفضهم الكامل والمطلق لكافة المشاريع الفتنوية التي يراد من خلالها ضرب الوحدة الوطنية المتجذرة عبر التاريخ وأنهم مع السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في الانتخابات القادمة لانه بطل عربي وقومي واستطاع قيادة الوطن الى بر الامان وتصدى الى جميع المؤامرات التي يراد منها الى النيل من سورية ومن مواقفها المقاومة المشرفة.

ودعت قبيلة الجحيش العربية في بيانها ممن باعو انفسهم وأصبحوا ادوات الى الاشتقاق من المحتلين الامريكي والتركي اللاشرعيين وبينو ان يوم الاستحقاق الرئاسي هو يوم جديد وان المشاركة في هذه الانتخابات هي واجب وطني وديني واخلاقي وهي تعبير عن الارادة الشعبية الؤيدة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي استطاع بصبره وصموده على قوى الظلام والشر ….

فيما أعلنت عشيرة السادة الأشراف البوسلامة عن إدانتها ورفضها المطلق لوجود المحتلين الأمريكي والتركي وما يقومون به من ممارسات لا إنسانية من احتلال للأرض وتهجير السكان ونهب وسرقة للثروات الزراعية والمعدنية والنفطية التي هي من حق أبناء شعبنا مطالبين بخروجهم من أرضنا لأن وجودهم غير شرعي .

فيما قالت قبيلة السادة المعامرة إن الجميع أصبح يدرك حجم المخاطر والمؤامرات التي تحيط بنا والهدف منها النيل من سورية وشعبها وصمودها في وجه التحديات ومن هنا نرفض وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي وممارستهم وسرقاتهم خيرات الوطن وللخلاص منهم نعلن وقوفنا ودعمنا المطلق للجيش العربي السوري وفي الوقت ذاته دعم الاستحقاق الدستوري الذي هو خيار الشعب السوري لاختيار من يمثله ويقود سورية إلى بر الأمن والأمان ويخلصها من الإرهاب والإرهابيين .